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Верх від купальника і обрізана майка: стиліст показала, як краще носити топ влітку

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Середа 14 липня 2021 11:03
Верх від купальника і обрізана майка: стиліст показала, як краще носити топ влітку Топ цього літа носять з будь-яким низом (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літо і спека - саме час для топів! Топ влітку 2021 носять з чим завгодно: з брюками, спідницями в підлогу, велосипедками.

Якщо у вас в шафі так і не з'явився ще з жаркої весни топ, то його можна зробити і своїми руками, радить в своєму Instagram стилістка Наталія Інфешн.

Для цього беремо стару майку, футболку, ножиці - і вперед, відрізаємо на потрібну нам довжину. Також сміливо можна носити верх від купальника в якості топа, це зараз дуже актуально!

А ось порада для найсміливіших: зав'яжіть кардиган спереду на вузол - так вийде ультракороткий топ. Або взагалі візьміть хустку і пов'яжіть його, як топ.

Образи з ультрамодними топами для натхнення

Топ під піджак

Верх від купальника і обрізана майка: стиліст показала, як краще носити топ влітку

Верх від купальника і обрізана майка: стиліст показала, як краще носити топ влітку

Топ під спідницю, зверніть увагу на топ - імітацію, що на груди просто зав'язали хустку або шарф. Насправді стиліст радить так і зробити, якщо під рукою є шовковий або котоновий хустка чи шарф.

Верх від купальника і обрізана майка: стиліст показала, як краще носити топ влітку

Топ з шортами і короткими спідницями - відвертий варіант для прогулянки з друзями або походів на пляж.

Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021

Верх від купальника і обрізана майка: стиліст показала, як краще носити топ влітку

Топ з джинсами і велосипедками, зверху - піджак-оверсайз, трендовий образ літа 2021 готовий!

Верх від купальника і обрізана майка: стиліст показала, як краще носити топ влітку

Топ можна зробити своїми руками, а можна купити (фото: instagram.com/infashionyou)

Раніше стиліст розповіла, як вибрати базові джинси в 2021 році, проста схема.

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