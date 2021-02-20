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Весенний must have: Топ-5 модных жакетов 2021 от стилиста

Автор: Ольвия Агаркова

Сейчас невозможно представить модный гардероб без базового жакета. Главное его преимущество в том, что жакет можно надеть в любое время года: с шелковыми платьями или юбками в летний период, а в более холодную погоду скомбинировать с шерстяными брюками и гольфом. Стилист Кения Господинова рассказала о самых актуальных фасонах жакетов этого сезона.

На своей странице в Instagram она предложила рассмотреть главные тренды наступающего сезона.

Удлиненные жакеты.

Стильные жакеты длиной до середины бедра и даже ниже. Приталенные модели хорошо смотрятся с брюками, а женский блейзер свободного кроя может заменить платье.



Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Укороченные жакеты.

Если летом все носили кроп-топы и блузы, приоткрывающие линию талии, то теперь черёд дошел до укороченных жакетов, которые удачно подчеркивают длину ног.



Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Двубортные жакеты.

Отличие двубортного жакета заключается в пуговицах. Жакет такой модели может быть и приталенным и свободным и даже мешковатым, такой жакет следует выбирать не только от вкусовых предпочтений, но и по типу вашей фигуры.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Жакеты-болеро.

Такая модель служит прекрасным дополнением к платьям с открытыми плечами, а имея различного рода декор, данный жакет можно использовать и для вечерних выходов.

Жакеты-кимоно.

С его помощью можно создавать модные образы и корректировать особенности своей фигуры. Отличие от обычного жакета заключается в свободном крое и угловатых линиях.

Кстати, ранее Ксения Господинова назвала актуальные модели сумок 2021.

К слову, стилист Вика Барва перечислила топ-5 ошибок в стиле, способных испортить гардероб.

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Новости Украины модастилист
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