ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 10:03
От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021 На маллет можно и не решиться, а вот удлиненное каре - самое то! (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Захотелось перемен в образе? Вы даже решились на короткую стрижку? Или, может, у вас и так короткие волосы, но хочется чего-то нового?

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram показала, какие стрижки на короткие волосы в этом сезоне - самые трендовые. Вдохновляемся!

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021Длинное каре - одна из самых модных причесок (фото: instagram.com/hoskelsa)

Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на короткие волосы

Самые топовые стрижки у зарубежных звезд и блогеров:

  • Пикси,
  • маллет,
  • каре.

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

Модификаций у таких причесок очень много - отталкивайтесь, прежде всего, от формы / строения лица / черепа, всей портретной зоны.

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

Такие стрижки могут как подчеркнуть вашу природную красоту, так и обнажить некоторые особенности.

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

Взять на заметку: Анджелина Джоли показала два роскошных образа на выход, которые подойдут всем

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

Тренды 2022: стилист рассказала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон

Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на волосы средней длины

  1. либо с челкой / без челки,
  2. либо ухоженные, прямые,
  3. либо небрежно завитые в локоны,
  4. либо пышно уложенные - в стиле актрис из сериала "Династия" (отголоски 80-х).
  5. Волосы могут также быть собраны в тугой / небрежный конский хвост (высокий или низкий).
  6. По-прежнему актуальны крабики или заколки у лица.
  7. Еще один тренд (кстати, долгоиграющий) - осветленные пряди у лица.
  8. Самые отчаянные перекрашивают волосы в розовый или изумрудный оттенки.

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

Какую прическу сделать на короткие волосы осенью 2021 (все фото в материале: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, как выглядеть дорого, не потратив все деньги.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
На смену ночным морозам в Украину приходит потепление: как долго оно продлится
На смену ночным морозам в Украину приходит потепление: как долго оно продлится