От пикси до маллета: стилист показала самые трендовые стрижки осени 2021

На маллет можно и не решиться, а вот удлиненное каре - самое то! (фото: instagram.com/hoskelsa)

Захотелось перемен в образе? Вы даже решились на короткую стрижку? Или, может, у вас и так короткие волосы, но хочется чего-то нового?

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram показала, какие стрижки на короткие волосы в этом сезоне - самые трендовые. Вдохновляемся!

Длинное каре - одна из самых модных причесок (фото: instagram.com/hoskelsa) Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на короткие волосы Самые топовые стрижки у зарубежных звезд и блогеров: Пикси,

маллет,

каре. Модификаций у таких причесок очень много - отталкивайтесь, прежде всего, от формы / строения лица / черепа, всей портретной зоны. Такие стрижки могут как подчеркнуть вашу природную красоту, так и обнажить некоторые особенности. Взять на заметку: Анджелина Джоли показала два роскошных образа на выход, которые подойдут всем Тренды 2022: стилист рассказала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон Актуальные стрижки / укладки / окрашивания на волосы средней длины либо с челкой / без челки, либо ухоженные, прямые, либо небрежно завитые в локоны, либо пышно уложенные - в стиле актрис из сериала "Династия" (отголоски 80-х). Волосы могут также быть собраны в тугой / небрежный конский хвост (высокий или низкий). По-прежнему актуальны крабики или заколки у лица. Еще один тренд (кстати, долгоиграющий) - осветленные пряди у лица. Самые отчаянные перекрашивают волосы в розовый или изумрудный оттенки. Какую прическу сделать на короткие волосы осенью 2021 (все фото в материале: instagram.com/faila_spb)