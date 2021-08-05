Взять на заметку: Елена Зеленская вышла в свет в костюме самого модного оттенка

Накануне Елена Зеленская посетила форум "Украина 30". Первая леди выбрала очередной лаконичный и стильный образ , который в сети называют одним из ее самых удачных.

Елена Зеленская часто выбирает вещи сдержанных оттенков. В этот раз она надела костюм одного из самых актуальных цветов лета. Светло-бежевый жакет с оборкой и V-образным вырезом, а также юбка миди отлично смотрелись на первой леди. Талию она подчеркнула тонким ремешком, а также разбавила наряд неброскими серьгами. Волосы ей уложили в крупные волны-локоны, а макияж сделали в натуральной гамме с легким блеском.

Елена Зеленская в новом стильном образе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Лук мгновенно облетел сеть, стоило Елене поделиться кадрами. Многие фанаты отметили, что она выглядит очень женственно и стильно, как и подобает первой леди. "Очень красивая, настоящая леди", - пишут они. Сама жена Владимира Зеленского написала коротко о событии:

"Сеть украиноязычных аудиогидов в мире неуклонно расширяется. Отныне украинский звучит и в стенах дворца Сан-Суси в Германии. Вместе с господином Послом Украины Андреем Мельником во время Всеукраинского форума "Украина 30. Имидж Украины" презентовали 26-й аудиогид в пределах проекта культурной дипломатии. Дворец входит в десятку самых известных архитектурных памятников Германии и является бывшей летней резиденцией прусского короля Фридриха II.

Сан-Суси внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его ежегодно посещают около 350 000 туристов. Именно с помощью таких шагов мы расширяем влияние украинского в мире. Украинцы смогут прикоснуться к большему количеству культурных и исторических памятников, а иностранцы - почувствовать и увидеть нашу включенность в международные процессы. Конечно, культурная дипломатия - это не только аудиогиды, но и еще одна возможность быть более заметными в мире", - уверена она.