Водолазка и бриллиантовое ожерелье: Моника Белуччи украсила новую обложку Harper's Bazaar
Всемирно известная итальянка – актриса и модель Моника Белуччи украсила новую, мартовскую, обложку Harper's Bazaar Russia.
Яркими снимками из нового проекта Моники поделились ее представители на официальной странице знаменитости в Instagram.
На свежей обложке журнала одна из самых красивых женщин планеты появилась в изысканных и лаконичных образах.
У номера – сразу две обложки: на первой Белуччи позирует в обтягивающей платье Alaia с капюшоном, на второй – в водолазке от Dolce&Gabbana, украшенной бриллиантовым ожерельем.
Время готовиться к весне (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Номер посвящен женщинам, в материале Моника напомнила о том, как важно находить время только для себя, чтобы наполниться силами. Именно такие моменты позволяют знаменитости оставаться самой собой и дарить любовь родным.
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