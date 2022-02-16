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Водолазка и бриллиантовое ожерелье: Моника Белуччи украсила новую обложку Harper's Bazaar

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Среда 16 февраля 2022 18:09
Водолазка и бриллиантовое ожерелье: Моника Белуччи украсила новую обложку Harper's Bazaar Моника Белуччи – одна из самых красивых женщин планеты (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Татьяна Турчаникова

Всемирно известная итальянка – актриса и модель Моника Белуччи украсила новую, мартовскую, обложку Harper's Bazaar Russia.

Яркими снимками из нового проекта Моники поделились ее представители на официальной странице знаменитости в Instagram.

На свежей обложке журнала одна из самых красивых женщин планеты появилась в изысканных и лаконичных образах.

Водолазка и бриллиантовое ожерелье: Моника Белуччи украсила новую обложку Harper's Bazaar

У номера – сразу две обложки: на первой Белуччи позирует в обтягивающей платье Alaia с капюшоном, на второй – в водолазке от Dolce&Gabbana, украшенной бриллиантовым ожерельем.

Водолазка и бриллиантовое ожерелье: Моника Белуччи украсила новую обложку Harper's Bazaar

Время готовиться к весне (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Номер посвящен женщинам, в материале Моника напомнила о том, как важно находить время только для себя, чтобы наполниться силами. Именно такие моменты позволяют знаменитости оставаться самой собой и дарить любовь родным.

Раньше дизайнер Жакмю угодил в скандал и запретил покупать его вещи гомофобам.

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