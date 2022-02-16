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Водолазка і діамантове намисто: Моніка Белуччі прикрасила нову обкладинку Harper's Bazaar

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Середа 16 лютого 2022 18:09
Водолазка і діамантове намисто: Моніка Белуччі прикрасила нову обкладинку Harper's Bazaar Моніка Белуччі – одна з найкрасивіших жінок планети (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всесвітньо відома італійка – актриса і модель Моніка Белуччі прикрасила нову, березневу, обкладинку Harper's Bazaar Russia.

Яскравими знімками з нового проекту Моніки поділилися її представники на офіційній сторінці знаменитості в Instagram.

На свіжій обкладинці журналу одна з найкрасивіших жінок планети з'явилася у вишуканих і лаконічних образах.

Водолазка і діамантове намисто: Моніка Белуччі прикрасила нову обкладинку Harper's Bazaar

У номера – відразу дві обкладинки: на першій Белуччі позує в обтягуючій сукні Alaia з капюшоном, на другій – у водолазці від Dolce&Gabbana, прикрашеної діамантовим намистом.

Водолазка і діамантове намисто: Моніка Белуччі прикрасила нову обкладинку Harper's Bazaar

Час налаштовуватися на весну (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Номер присвячений жінкам, в матеріалі Моніка нагадала про те, як важливо знаходити час тільки для себе, щоб наповнитися силами. Саме такі моменти дозволяють знаменитості залишатися самою собою і дарувати любов рідним.

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