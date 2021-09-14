Возвращение скинни и легинсов: стилист показала самые модные джинсы осень-зима 2021-22
Любители узких джинсов и легинсов, а также низкой посадки, радуйтесь, такие модели снова в тренде! Клеш этой осенью тоже не сдает позиции, также будет актуальной аккуратная "дранина".
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Соня Горчакова.
Джинсы с низкой посадкой вернулись (фото: instagram.com/hoskelsa)
Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах
Самые модные модели джинсов 2021-2022
Широкие джинсы: это могут быть прямые, багги, клешенные от бедра, мешковатый крой.
Низкая посадка. На сегодня низкая посадка на прямых или широких джинсах, и она может быть не экстранизкой, а просто чуть заниженной.
Скинни - долгожданное возвращение.
Стилизуем на разнице объемов. А если есть что показать, добавляем смелые укороченные кардиганы, боди и создаем аутфит по фигуре.
Клеш от колена.
Легкий клеш от колена, привет из 70-х. Расклешенные джинсы от колена могут убавлять в длине ног, поэтому я рекомендую для них каблук.
Джинсы с разрезами.
Вроде полноценные джинсы, но с интересной деталью.
Джинсовые легинсы.
Привет из 80-х. Вдохновение для стилизаций ищите у Isabel Marant.
Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021
Как подобрать джинси по типу фигуры: база
- Прямые джинсы: отличная базовая модель на все времена для прямоугольных фигур.
- Mom fit - еще одна универсальная базовая модель подходит и прямым бедрам (слим мам фит) и фигуристым.
- Слоучи - могут быть базой для тех, у кого есть.
- Обратите внимание как выглядит рванина на джинсах, она аккуратная.
Какие джинсы купить на осень и зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раньше Андре Тан показал самую модную обувь на осень 2021.