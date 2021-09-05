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Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021

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Воскресенье 05 сентября 2021 17:48
Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021 Цветные кляксы и разводы - просто хит! (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Татьяна Турчаникова

Трендовые дизайны ногтей на эту осень - яркие и незабываемые! Ну кто, скажите, пройдет мимо ногтей с пятнышками, как на шкуре коровы? А цветные кляксы вместо стильного, но немного надоевшего френча? Осторожно: даже если сами вы не делаете ногти, эти идеи могут вас вдохновить записаться к мастеру уже сегодня вечером.

Стилист Катерина Полякова в своем Instagram собрала массу свежих идей, которын понравятся как тем, кто любит минимализм, так и тем, кто обожает быть в центре внимания.

Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021Будет что показать в Instagram! (фото: instagram.com/kyliejenner)

Отправьте косуху на отдых: стилист показала актуальные кожаные вещи осени 2021

Какие ногти в тренде осенью 2021

  • Коровий принт на ногтях переплюнул этой осенью и жирафу, и зебру, и даже леопарда.

Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021

  • Минимальстичное трогательное сердечко, логотип любимого бренда или просто-напросто нежная капелька контрастного цвета на ногтевой пластинке - и вы уже в тренде.

Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021

  • Любители классики всегда были, есть и будут - для тех, кому "корова" не подходит к одежде и к машине - милк! На все случаи жизни.

Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021

  • Цветы, особенно осенние, расцетают в осенних же оттенках - и сразу становится немного тепелее, по крайней мере, на душе так точно!

Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021

  • Френч стилисты предлагают делать цветным - так популярному маникюру отдают дань, но немного его "веселят".

Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021

  • Для тех, кто уже находился с аккуратными розово-белыми ногтями и готов двигаться дальше - добро пожаловать в мир цветных клякс и пятен! Скучно не будет.

Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021

  • Зеленый цвет - один из самых популярных цветов сезона, не обошел стороной ногтевой сервис. Эксперименты приветствуются!

Цветные кляксы и коровьи пятнышки: стилист показала тренды маникюра на осень 2021

Какой дизайн ногтей в тренде осенью 2021 (фото: instagram.com/stylist.kate)

Раньше стилист показала, как еще, кроме пальто, носить твид осенью, даже юбки и рубашки.

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