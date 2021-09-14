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Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22

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Вівторок 14 вересня 2021 10:01
Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22 Кльош нікуди не дінеться, а от скінні повернуться (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Любителі вузьких джинсів і легінсів, а також низької посадки, радійте, такі моделі знову в тренді! Кльош цієї осені теж не здає позиції, а ще буде актуальною акуратна "дранина".

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Соня Горчакова.

Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22Джинси з низькою посадкою повернулися (фото: instagram.com/hoskelsa)

Незаправлені водолазки і пальто до коліна: стиліст назвала головні помилки в осінніх образах

Наймодніші моделі джинсів 2021-2022

Широкі джинси: це можуть бути прямі, баггі, кльошені від стегна, мішкуватий крій.

Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22

Низька посадка. На сьогодні низька посадка на прямих або широких джинсах, і вона може бути не дуже низькою, а просто трохи заниженною.

Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22

Скінні - довгоочікуване повернення.

Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22

Стилізуємо на різниці обсягів. А якщо є що показати, додаємо сміливі укорочені кардигани, боді і створюємо аутфіт по фігурі.

Кльош від коліна.

Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22

Легкий кльош від коліна, привіт з 70-х. Розкльошені джинси від коліна можуть "зменшувати" довжиніу ніг, тому я рекомендую для них каблук.

Джинси з розрізами.

Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22

Начебто повноцінні джинси, але з цікавою деталлю.

Джинсові легінси.

Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22

Привіт з 80-х. натхнення для стилізацій шукайте у Isabel Marant.

Кольорові розводи та коров'ячі плямки: стиліст показала тренди манікюру на осінь 2021

Як підібрати джинсі за типом фігури: база

  • Прямі джинси: відмінна базова модель на всі часи для прямокутних фігур.
  • Mom fit - ще одна універсальна базова модель підходить і прямим стегнам (слім мам фіт) і фігуристим.
  • Слоучі - можуть бути базою для тих, у кого є.
  • Зверніть увагу як виглядає рванина на джинсах, вона акуратна.

Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22Які джинси купити на осінь і зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше Андре Тан показав наймодніше взуття на осінь 2021.

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