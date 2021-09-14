Повернення скінні та легінсів: стиліст показала наймодніші джинси осінь-зима 2021-22

Любителі вузьких джинсів і легінсів, а також низької посадки, радійте, такі моделі знову в тренді! Кльош цієї осені теж не здає позиції, а ще буде актуальною акуратна "дранина".

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Соня Горчакова.

Джинси з низькою посадкою повернулися (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Наймодніші моделі джинсів 2021-2022

Широкі джинси: це можуть бути прямі, баггі, кльошені від стегна, мішкуватий крій.

Низька посадка. На сьогодні низька посадка на прямих або широких джинсах, і вона може бути не дуже низькою, а просто трохи заниженною.

Скінні - довгоочікуване повернення.

Стилізуємо на різниці обсягів. А якщо є що показати, додаємо сміливі укорочені кардигани, боді і створюємо аутфіт по фігурі.

Кльош від коліна.

Легкий кльош від коліна, привіт з 70-х. Розкльошені джинси від коліна можуть "зменшувати" довжиніу ніг, тому я рекомендую для них каблук.

Джинси з розрізами.

Начебто повноцінні джинси, але з цікавою деталлю.

Джинсові легінси.

Привіт з 80-х. натхнення для стилізацій шукайте у Isabel Marant.

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Як підібрати джинсі за типом фігури: база

Прямі джинси: відмінна базова модель на всі часи для прямокутних фігур.

Mom fit - ще одна універсальна базова модель підходить і прямим стегнам (слім мам фіт) і фігуристим.

Слоучі - можуть бути базою для тих, у кого є.

Зверніть увагу як виглядає рванина на джинсах, вона акуратна.

Які джинси купити на осінь і зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)