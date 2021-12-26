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В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения удачи и счастья

Автор: Марина Настевич

Есть такая теория: чтобы год прошел удачно, нужно задобрить его символ, в 2022 году - это Черный (Голубой) Водяной Тигр.

Стилист Анна Мишаевна рассказала в Instagram, в каких цветах встречать 2022 год, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, счастье и деньги.

Подбирая наряд, стоит учесть, что Тигр не потерпит никаких излишеств и вычурности. В приоритете - сдержанность, элегантность и свобода движений.

Медовые и желтые цвета - напоминают о связи с природой и путешествиям.



Черный цвет - символизирует раскованность и элегантность.



Нефритовый и зеленый цвет - ассоциируются с мудростью, храбростью и равенством. Сюда же добавлю оливковый цвет - вселяет спокойствие, которое нужно тем, кто настроен на серьезные перемены в Новом году.



Голубой и синие цвета - подчеркивают водную стихию года и настраивает на перемены.



Коричневый цвет - дарит чувство защищенности.



Розовый цвет - альтернатива красному, наполняет энергией и придает уверенности.



Шампань и кремовый цвета - ассоциируется с естественной нежностью и мягкостью.

Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Ранее стилист показала рабочие приемы, как скрыть живот с помощью одежды.

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