В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения удачи и счастья

Подбирая наряд, стоит учесть, что Тигр не потерпит никаких излишеств и вычурности. В приоритете - сдержанность, элегантность и свобода движений.

Медовые и желтые цвета - напоминают о связи с природой и путешествиям.





Черный цвет - символизирует раскованность и элегантность.





Нефритовый и зеленый цвет - ассоциируются с мудростью, храбростью и равенством. Сюда же добавлю оливковый цвет - вселяет спокойствие, которое нужно тем, кто настроен на серьезные перемены в Новом году.





Голубой и синие цвета - подчеркивают водную стихию года и настраивает на перемены.





Коричневый цвет - дарит чувство защищенности.





Розовый цвет - альтернатива красному, наполняет энергией и придает уверенности.





Шампань и кремовый цвета - ассоциируется с естественной нежностью и мягкостью.

Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)