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У чому зустрічати Новий Рік 2022: кольори для залучення удачі і щастя

Автор: Марина Настевич

Є така теорія: щоб рік пройшов вдало, потрібно задобрити його символ, в 2022 році - це Чорний (Блакитний) Водяний Тигр.

Стиліст Анна Мішаївна розповіла в Instagram, в яких кольорах зустрічати 2022 рік, щоб залучити в своє життя удачу, щастя і гроші.

Підбираючи наряд, варто врахувати, що Тигр не потерпить ніяких надмірностей і химерності. У пріоритеті - стриманість, елегантність і свобода рухів.

Медові та жовті кольори - нагадують про зв'язок з природою і подорожі.



Чорний колір - символізує розкутість і елегантність.



Нефритовий і зелений колір - асоціюються з мудрістю, хоробрістю і рівністю. Сюди ж додам оливковий колір - вселяє спокій, який потрібно тим, хто налаштований на серйозні зміни в Новому році.



Блакитний і сині кольори - підкреслюють водну стихію року і налаштовує на зміни.



Коричневий колір - дарує відчуття захищеності.



Рожевий колір - альтернатива червоному, наповнює енергією і додає впевненості.



Шампань і кремовий кольори - асоціюється з природною ніжністю і м'якістю.

Ілюстративне фото (instagram.com/anna_mishaevna)

Раніше стиліст показала робочі прийоми, як приховати живіт за допомогою одягу.

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