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Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021

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Вторник 17 августа 2021 20:01
Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021 Что купить на осень из одежды? (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Татьяна Турчаникова

Чтобы быть в тренде осенью 2021, вовсе не обязательно выбрасывать все вещи из шкафа и заполнять его новой одеждой.

Достаточно просто добавить в образ хотя бы одну из вещей: платье с "правильным" принтом или вязаный жилет, рассказала в своем Instagram стилист Самаль Сан.

В подборке - много неоднозначных и не самых практичных трендов. Но не обязательно вводить в свой гардероб каждый из них, используйте только то, что вам идет и действительно нравится.

Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021Вязаные вещи возвращаются! (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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7 тендов осени 2021: что из одежды купить к новому сезону

  • Вещь с шахматным принтом.

Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021

  • Вещь с логототипом известного бренда, внимание, носить подделки - не в тренде никогда.

Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021

  • Трикотажный жилет - маст-хэв.

Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021

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  • Косынка, которую можно носить вместо головного убора.

Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021

  • Футуристическая вещичка. Металл и переливающиеся фактуры будут на волне.

Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021

  • Топ-бра, который внедряется в зимний гардероб.

Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021

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  • Юбка или платье размером мини.

Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021

Какую трендовую вещь стоит купить на осень 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше о главных трендах осени 2021 рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

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