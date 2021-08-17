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Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021

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Вівторок 17 серпня 2021 20:01
Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021 Що купити на осінь з одягу? (фото: instagram.com/hannaschonberg)
Автор: Тетяна Турчанікова

Щоб бути в тренді восени 2021, зовсім не обов'язково викидати всі речі з шафи і заповнювати її новим одягом.

Досить просто додати в образ хоча б одну з речей: плаття з "правильним" принтом або в'язаний жилет, розповіла в своєму Instagram стиліст Самаль Сан.

У добірці - багато неоднозначних і не самих практичних трендів. Але не обов'язково вводити в свій гардероб кожен з них, використовуйте тільки те, що вам йде і дійсно подобається.

Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021В'язані речі повертаються! (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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  • Річ з шаховим принтом.

Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021

  • Річ з логотипом відомого бренду, увага, носити підробки - не в тренді ніколи.

Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021

  • Трикотажний жилет - маст-хев.

Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021

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  • Косинка, яку можна носити замість головного убору.

Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021

  • Футуристична дрібничка. Метал і переливаються фактури будуть на хвилі.

Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021

  • Топ-бра, який впроваджується в зимовий гардероб.

Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021

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  • Спідниця або плаття розміром міні.

Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021

Яку трендову річ варто купити на осінь 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше про головні тренди осені 2021 розповів український дизайнер Андре Тан.

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