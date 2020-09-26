Выбираем пиджак на осень: модный гид от стилиста

Эксперт рассказала, какие модели пиджаков будут в тренде этой осенью

Модный пиджак – must have гардероба и деловой леди, и юной студентки, и героини стритстайла, а особенно осенью, когда уже повеяло прохладой. Его уже по праву можно назвать базовым предметом женского гардероба. Какой же пиджак выбрать осенью 2020?

Стилист Анна Ивахненко на своей странице в Instagram рассказала, какие модели будут в тренде в этом сезоне. Также модный эксперт дала советы, как правильно носить каждый вариант пиджака и с чем его лучше сочетать.

Модные женские пиджаки 2020:

Прямой - базовая модель на все времена. Сочетается с платьем и спортивным костюмом, с лодочкой и кедами, с шопером и клатчем

Кроп - тренд сезона. Хорош с высокими брюками и юбками

Приталенный и архитектурный. Женственность возвращается - показывать изгибы фигуры можно и нужно

Оверсайз. Всё ещё актуален. Особенно хороша эта модель для создания многослойных образов

Кейп. Очень элегантная и такая непрактичная вещь. Если есть повод носить такой - будете самой стильной.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

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