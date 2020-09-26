ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выбираем пиджак на осень: модный гид от стилиста

Новина українською → Суббота 26 сентября 2020 14:19
Выбираем пиджак на осень: модный гид от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Эксперт рассказала, какие модели пиджаков будут в тренде этой осенью

Модный пиджак – must have гардероба и деловой леди, и юной студентки, и героини стритстайла, а особенно осенью, когда уже повеяло прохладой. Его уже по праву можно назвать базовым предметом женского гардероба. Какой же пиджак выбрать осенью 2020?

Стилист Анна Ивахненко на своей странице в Instagram рассказала, какие модели будут в тренде в этом сезоне. Также модный эксперт дала советы, как правильно носить каждый вариант пиджака и с чем его лучше сочетать.

Модные женские пиджаки 2020:

Прямой - базовая модель на все времена. Сочетается с платьем и спортивным костюмом, с лодочкой и кедами, с шопером и клатчем

Выбираем пиджак на осень: модный гид от стилиста

Кроп - тренд сезона. Хорош с высокими брюками и юбками

Выбираем пиджак на осень: модный гид от стилиста

Приталенный и архитектурный. Женственность возвращается - показывать изгибы фигуры можно и нужно

Выбираем пиджак на осень: модный гид от стилиста

Оверсайз. Всё ещё актуален. Особенно хороша эта модель для создания многослойных образов

Выбираем пиджак на осень: модный гид от стилиста

Кейп. Очень элегантная и такая непрактичная вещь. Если есть повод носить такой - будете самой стильной.

Выбираем пиджак на осень: модный гид от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Напомним, известный дизайнер Андре Тан рассказал, как носить самые модные оттенки осени 2020.

К слову, стилист Ксения Господинова рассказала, с чем комбинировать тренд осени 2020 - кардиган.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Катастрофа АН-26 в Чугуеве: что известно о причинах трагедии
РБК-Украинаинформационное агентство Катастрофа АН-26 в Чугуеве: что известно о причинах трагедии