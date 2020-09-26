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Вибираємо піджак на осінь: модний гід від стиліста

Новость на русском → Субота 26 вересня 2020 14:19
Вибираємо піджак на осінь: модний гід від стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, які моделі піджаків будуть в тренді цієї осені

Модний піджак – must have гардероба і ділової леді, і юної студентки, і героїні стритстайла, а особливо восени, коли вже повіяло прохолодою. Його вже по праву можна назвати базовим предметом жіночого гардеробу. Який же вибрати піджак восени 2020?

Стиліст Анна Івахненко на своїй сторінці в Instagram розповіла, які моделі будуть в тренді цього сезону. Також модний експерт дала поради, як правильно носити кожен варіант піджака і з чим його краще поєднувати.

Модні жіночі піджаки 2020:

Прямий - базова модель на всі часи. Поєднується з сукнею і спортивним костюмом, з човником і кедами, з шопером і клатчем

Вибираємо піджак на осінь: модний гід від стиліста

Кроп - тренд сезону. Хороший з високими брюками і спідницями

Вибираємо піджак на осінь: модний гід від стиліста

Приталений та архітектурний. Жіночність повертається - показувати вигини фігури можна і потрібно

Вибираємо піджак на осінь: модний гід від стиліста

Оверсайз. Все ще актуальний. Особливо гарна ця модель для створення багатошарових образів

Вибираємо піджак на осінь: модний гід від стиліста

Кейп. Дуже елегантна і така непрактична річ. Якщо є привід носити такий - будете самою стильною.

Вибираємо піджак на осінь: модний гід від стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Нагадаємо, відомий дизайнер Андре Тан розповів, як носити наймодніші відтінки осені 2020.

До речі, стиліст Ксенія Господінова розповіла, з чим комбінувати тренд осені 2020 - кардиган.

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