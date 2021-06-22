ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилиста

Новина українською →
Вторник 22 июня 2021 11:37
Как выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Летом, когда все плавятся от жары, на помощь приходят удобные шортики. К сожалению, шорты не всегда одинаково удачно сидят на разных типах фигуры.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая рассказала в Instagram, как выбрать шорты по своему типу фигуры и с чем их лучше сочетать.

Например, если вы хотите выглядеть стройнее и пытаетесь скрыть объем бёдер, вам точно не стоит надевать узкие шорты на низкой посадке.

Как подобрать шорты по фигуре:

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Вам подойдёт практически любая модель. Запомните, расклешенный фасон шорт поможет визуально скинуть пару килограмм.

Как выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилиста

ТРЕУГОЛЬНИК (ГРУША)

Вам подойдёт завышенная талия, однотонные широкие шорты до середины бедра. Создавайте акценты в верхней части фигуры.

Как выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилистаКак выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилиста

ПЕРЕВЁРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Вам также подойдут широкие шорты с завышенной посадкой. Выбирайте яркие модели, с принтами, с защипами, карманами, запАхом.

Как выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилистаКак выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилиста

ПРЯМОУГОЛЬНИК

Я советую добавлять объём в нижнюю часть фигуры. Выбирайте широкие удлинённые модели и даже с накладными карманами по бокам.

Как выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилистаКак выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилиста

ЯБЛОКО (ОВАЛ)

Чтобы скрыть животик, выбирайте фасоны с зашипами, оборками, высокую или среднюю посадку. Привлекайте внимание к груди, ножкам или лицу.

Как выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилистаКак выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилистаИллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Напомним, ранее Андре Тан рассказал, как правильно выбрать принт на платье.

Читайте LITE в Google News
мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Синоптики рассказали, когда закончится жара: названа новая дата
Синоптики рассказали, когда закончится жара: названа новая дата