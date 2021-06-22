Как выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилиста
Летом, когда все плавятся от жары, на помощь приходят удобные шортики. К сожалению, шорты не всегда одинаково удачно сидят на разных типах фигуры.
Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая рассказала в Instagram, как выбрать шорты по своему типу фигуры и с чем их лучше сочетать.
Например, если вы хотите выглядеть стройнее и пытаетесь скрыть объем бёдер, вам точно не стоит надевать узкие шорты на низкой посадке.
Как подобрать шорты по фигуре:
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
⠀
Вам подойдёт практически любая модель. Запомните, расклешенный фасон шорт поможет визуально скинуть пару килограмм.
⠀
ТРЕУГОЛЬНИК (ГРУША)
⠀
Вам подойдёт завышенная талия, однотонные широкие шорты до середины бедра. Создавайте акценты в верхней части фигуры.
⠀
ПЕРЕВЁРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
⠀
Вам также подойдут широкие шорты с завышенной посадкой. Выбирайте яркие модели, с принтами, с защипами, карманами, запАхом.
⠀
ПРЯМОУГОЛЬНИК
⠀
Я советую добавлять объём в нижнюю часть фигуры. Выбирайте широкие удлинённые модели и даже с накладными карманами по бокам.
⠀
ЯБЛОКО (ОВАЛ)
⠀
Чтобы скрыть животик, выбирайте фасоны с зашипами, оборками, высокую или среднюю посадку. Привлекайте внимание к груди, ножкам или лицу.
Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
Напомним, ранее Андре Тан рассказал, как правильно выбрать принт на платье.