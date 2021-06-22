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Як вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стиліста

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Вівторок 22 червня 2021 11:37
Як вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Влітку, коли всі плавляться від спеки, на допомогу приходять зручні шортики. На жаль, шорти не завжди однаково вдало сидять на різних типах фігури.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла розповіла в Instagram, як вибрати шорти за своїм типом фігури і з чим їх краще поєднувати.

Наприклад, якщо ви хочете виглядати стрункіше і намагаєтеся приховати обсяг стегон, вам точно не варто надягати вузькі шорти на низькій посадці.

Як підібрати шорти по фігурі:

ПІСКОВИЙ ГОДИННИК

Вам підійде практично будь-яка модель. Запам'ятайте, розкльошені фасони шорт допоможе візуально скинути пару кілограм.

Як вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стиліста

ТРИКУТНИК (ГРУША)

Вам підійде завищена талія, однотонні широкі шорти до середини стегна. Створюйте акценти у верхній частині фігури.

Як вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стилістаЯк вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стиліста

ПЕРЕВЕРНУТИЙ ТРИКУТНИК

Вам також підійдуть широкі шорти із завищеною посадкою. Вибирайте яскраві моделі, з принтами, з защипами, кишенями, запАхом.

Як вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стилістаЯк вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стиліста

ПРЯМОКУТНИК

Я раджу додавати обсяг в нижню частину фігури. Вибирайте широкі подовжені моделі і навіть з накладними кишенями з боків.

Як вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стилістаЯк вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стиліста

ЯБЛУКО (ОВАЛ)

Щоб приховати животик, вибирайте фасони з зашипами, оборками, високу або середню посадку. Привертайте увагу до грудей, ніжок або обличчя.

Як вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стилістаЯк вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стилістаІлюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Нагадаємо, раніше Андре Тан розповів, як правильно вибрати принт на плаття.

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