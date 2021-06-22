Як вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стиліста
Влітку, коли всі плавляться від спеки, на допомогу приходять зручні шортики. На жаль, шорти не завжди однаково вдало сидять на різних типах фігури.
Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла розповіла в Instagram, як вибрати шорти за своїм типом фігури і з чим їх краще поєднувати.
Наприклад, якщо ви хочете виглядати стрункіше і намагаєтеся приховати обсяг стегон, вам точно не варто надягати вузькі шорти на низькій посадці.
Як підібрати шорти по фігурі:
ПІСКОВИЙ ГОДИННИК
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Вам підійде практично будь-яка модель. Запам'ятайте, розкльошені фасони шорт допоможе візуально скинути пару кілограм.
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ТРИКУТНИК (ГРУША)
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Вам підійде завищена талія, однотонні широкі шорти до середини стегна. Створюйте акценти у верхній частині фігури.
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ПЕРЕВЕРНУТИЙ ТРИКУТНИК
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Вам також підійдуть широкі шорти із завищеною посадкою. Вибирайте яскраві моделі, з принтами, з защипами, кишенями, запАхом.
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ПРЯМОКУТНИК
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Я раджу додавати обсяг в нижню частину фігури. Вибирайте широкі подовжені моделі і навіть з накладними кишенями з боків.
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ЯБЛУКО (ОВАЛ)
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Щоб приховати животик, вибирайте фасони з зашипами, оборками, високу або середню посадку. Привертайте увагу до грудей, ніжок або обличчя.
Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
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