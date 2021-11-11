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Как выбрать и стильно носить свитер: модные подсказки от эксперта

Автор: Марина Настевич

Свитер - это удобно, комфортно, уютно и тепло, особенно в осенне-зимний период. Существует очень много моделей, которые помогут создать красивый и стильный наряд.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая поделилась в Instagram советами, как правильно выбрать этот предмет гардероба и предложила варианты модных образов со свитером.

Как выбрать свитер:

Отдавайте предпочтение свободным полуприлегающим фасонам, они выглядят более стильно и помогают скорректировать фигуру.

Чтобы свитер прослужил дольше, выбирайте хлопковую вязку, так как любая синтетика в составе быстро скрутится, даже в самых дорогих сегментах брендов.

Также кашемир, шерсть в составе от 70% и выше могут повысить срок службы вещи.

А так, фактура трикотажа тоже подбирается индивидуально для каждой девушки.

Нужно учитывать:

  • Ваши черты лица
  • Ваш образ жизни
  • Особенности фигуры
  • Смотреть с какими фактурами вещей планируете сочетать этот трикотаж

И тогда ваши образы будут стильными и гармоничными, и вам всегда будет, что надеть. Каждая вещь в гардеробе будет работать на вас, а не вы будете постоянно думать, а с чем мне надеть этот свитер.

С чем сочетать свитер: стильные идеи

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Ранее стилист поделилась полезной шпаргалкой, как выбрать пальто по типу фигуры.

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