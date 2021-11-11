Як вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експерта

Светр - це зручно, комфортно, затишно і тепло, особливо в осінньо-зимовий період. Існує дуже багато моделей, які допоможуть створити красивий і стильний наряд.

Як вибрати светр:

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Віддавайте перевагу вільним напівприлягаючим фасонам, вони виглядають більш стильно і допомагають скорегувати фігуру.

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Щоб светр прослужив довше, вибирайте бавовняну в'язку, так як будь-яка синтетика в складі швидко скрутиться, навіть в найдорожчих сегментах брендів.

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Також кашемір, шерсть в складі від 70% і вище можуть підвищити термін служби речі.

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А так, фактура трикотажу теж підбирається індивідуально для кожної дівчини.

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Потрібно враховувати:

Ваші риси обличчя

Ваш спосіб життя

Особливості фігури

Дивитися, з якими фактурами речей плануєте поєднувати цей трикотаж

І тоді ваші образи будуть стильними і гармонійними, і вам завжди буде, що надіти. Кожна річ в гардеробі буде працювати на вас, а не ви будете постійно думати, а з чим мені вдягти цей светр.

З чим поєднувати светр: стильні ідеї

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)