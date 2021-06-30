Выбрось это немедленно! Стилист рассказала, какие вещи уже не в моде

Антитренды 2021:

Комбинезоны - лучше выбрать костюм двойку с брюками палаццо

Приталенные жакеты - лучше выбрать свободный крой

Джинсы с дыркам - лучше выбрать цельную модель

Скинни - лучше выбрать широкие модели свободного или прямого кроя

Трикотажные обтягивающиеся платья - лучше выбрать модели более свободного кроя

Тонкие длинные кардиганы - лучше выбрать оверсайз модели длиной до бедра

Футболки с плечами - лучше выбрать модели без выраженных плеч (это был тренд в прошлом году)

Футболки с вычурным логотипом - лучше выбрать модели без логотипов/ надписей/ принтов или минималистичные надписи

Просвечивающая на солнце одежда - лучше выбрать ткани, которые не показывают весь ваш внутренний мир

Юбка колокольчик - лучше выбрать прямой крой или юбку плиссе, прямую миди

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)⠀

Необязательно выбрасывать эти вещи, если они вам дороги, но если хотите, чтобы на вас обращали внимание и ваши образы были актуальными, то не стоит их надевать по крайней мере в этом сезоне, кто знает, может в следующем что-то поменяется, ведь мода циклична..

Ведь одежда - это способ коммуникации с внешним миром, ваша уверенность и то, как вас воспринимают окружающие.