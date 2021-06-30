Выбрось это немедленно! Стилист рассказала, какие вещи уже не в моде

Мы часто говорим о трендах, актуальных моделях, о том, как собрать стильный образ и выглядеть интересно и дорого. Но, чтобы гардероб был максимально функциональным, важно, чтобы в нем не было устаревших вещей.
Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая в своем Instagram рассказала, что же стоит выбросить прямо сейчас.
Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)⠀
Необязательно выбрасывать эти вещи, если они вам дороги, но если хотите, чтобы на вас обращали внимание и ваши образы были актуальными, то не стоит их надевать по крайней мере в этом сезоне, кто знает, может в следующем что-то поменяется, ведь мода циклична..
Ведь одежда - это способ коммуникации с внешним миром, ваша уверенность и то, как вас воспринимают окружающие.
Как мы сообщали, стилист дала советы, как выглядеть стильно, когда за окном +30.