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Выбрось это немедленно! Стилист рассказала, какие вещи уже не в моде

Автор: Марина Настевич

Мы часто говорим о трендах, актуальных моделях, о том, как собрать стильный образ и выглядеть интересно и дорого. Но, чтобы гардероб был максимально функциональным, важно, чтобы в нем не было устаревших вещей.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая в своем Instagram рассказала, что же стоит выбросить прямо сейчас.

Антитренды 2021:

  • Комбинезоны - лучше выбрать костюм двойку с брюками палаццо

  • Приталенные жакеты - лучше выбрать свободный крой

  • Джинсы с дыркам - лучше выбрать цельную модель

  • Скинни - лучше выбрать широкие модели свободного или прямого кроя
  • Трикотажные обтягивающиеся платья - лучше выбрать модели более свободного кроя

  • Тонкие длинные кардиганы - лучше выбрать оверсайз модели длиной до бедра

  • Футболки с плечами - лучше выбрать модели без выраженных плеч (это был тренд в прошлом году)

  • Футболки с вычурным логотипом - лучше выбрать модели без логотипов/ надписей/ принтов или минималистичные надписи

  • Просвечивающая на солнце одежда - лучше выбрать ткани, которые не показывают весь ваш внутренний мир

  • Юбка колокольчик - лучше выбрать прямой крой или юбку плиссе, прямую миди

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)⠀

Необязательно выбрасывать эти вещи, если они вам дороги, но если хотите, чтобы на вас обращали внимание и ваши образы были актуальными, то не стоит их надевать по крайней мере в этом сезоне, кто знает, может в следующем что-то поменяется, ведь мода циклична..

Ведь одежда - это способ коммуникации с внешним миром, ваша уверенность и то, как вас воспринимают окружающие.

Как мы сообщали, стилист дала советы, как выглядеть стильно, когда за окном +30.

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