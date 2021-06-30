RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

Автор: Марина Настевич

Ми часто говоримо про тренди, актуальні моделі, про те, як зібрати стильний образ і виглядати цікаво і дорого. Але, щоб гардероб був максимально функціональним, важливо, щоб в ньому не було застарілих речей.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла у своєму Instagram розповіла, що ж варто викинути прямо зараз.

Антитренди 2021:

  • Комбінезони - краще вибрати костюм двійку з брюками палаццо

  • Приталені жакети - краще вибрати вільний крій

  • Джинси з дірками - краще вибрати цільну модель

  • Скінні - краще вибрати широкі моделі вільного або прямого крою
  • Трикотажні обтягуючі сукні - краще вибрати моделі більш вільного крою

  • Тонкі довгі кардигани - краще вибрати оверсайз моделі довжиною до стегна

  • Футболки з плечима - краще вибрати моделі без виражених плечей (це був тренд в минулому році)

  • Футболки з химерним логотипом - краще вибрати моделі без логотипів/написів/принтів або мінімалістичні написи

  • Одяг, що просвічує на сонці - краще вибрати тканини, які не показують весь ваш внутрішній світ

  • Спідниця дзвіночок - краще вибрати прямий крій або спідницю плісе, пряму міді

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)⠀

Необов'язково викидати ці речі, якщо вони вам дорогі, але якщо хочете, щоб на вас звертали увагу і ваші образи були актуальними, то не варто їх надягати принаймні в цьому сезоні, хто знає, може в наступному щось зміниться, адже мода циклічна..

Адже одяг - це спосіб комунікації із зовнішнім світом, ваша впевненість і те, як вас сприймають оточуючі.

Як ми повідомляли, стиліст дала поради, як виглядати стильно, коли за вікном + 30.

Читайте LITE в Google News
модастилист