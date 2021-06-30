Викинь це негайно! Стиліст розповіла, які речі вже не в моді

Антитренди 2021:

Комбінезони - краще вибрати костюм двійку з брюками палаццо

Приталені жакети - краще вибрати вільний крій

Джинси з дірками - краще вибрати цільну модель

Скінні - краще вибрати широкі моделі вільного або прямого крою

Трикотажні обтягуючі сукні - краще вибрати моделі більш вільного крою

Тонкі довгі кардигани - краще вибрати оверсайз моделі довжиною до стегна

Футболки з плечима - краще вибрати моделі без виражених плечей (це був тренд в минулому році)

Футболки з химерним логотипом - краще вибрати моделі без логотипів/написів/принтів або мінімалістичні написи

Одяг, що просвічує на сонці - краще вибрати тканини, які не показують весь ваш внутрішній світ

Спідниця дзвіночок - краще вибрати прямий крій або спідницю плісе, пряму міді

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)⠀

Необов'язково викидати ці речі, якщо вони вам дорогі, але якщо хочете, щоб на вас звертали увагу і ваші образи були актуальними, то не варто їх надягати принаймні в цьому сезоні, хто знає, може в наступному щось зміниться, адже мода циклічна..

Адже одяг - це спосіб комунікації із зовнішнім світом, ваша впевненість і те, як вас сприймають оточуючі.