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Как выглядеть стройнее и моложе: приемы и хитрости от стилиста

Новина українською → Среда 17 марта 2021 13:34
Как выглядеть стройнее и моложе: приемы и хитрости от стилиста Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Одежда творит чудеса и создает иллюзию в глазах окружающих. Если умело нею пользоваться, то можно придать фигуре желаемый силуэт. Стилист Вика Барва рассказала, как сделать так, чтобы выглядеть стройнее и даже моложе.

На своей странице в Instagram имиджмейкер поделилась эффективными приемами и стильными хитростями, которые помогут скрыть несовершенства фигуры и всегда выглядеть сногсшибательно.

Стильные хитрости от эксперта:

Всегда старайтесь отвлекать внимание от недостатков фигуры и ПОДЧЕРКИВАЙТЕ ДОСТОИНСТВА с помощью цвета, аксессуаров, вырезов или принтов.

Чтобы образ смотрелся ГАРМОНИЧНО, подбирайте правильный размер. Маленькие вещи не делают вас меньше, они обтягивают и подчеркивают несовершенства, а большие балахоны скрывают прелести.

Если хотите выглядеть более СТРОЙНО, используйте вертикальные линии. Это могут быть полоски, контрастные вставки, распахнутые полы верхней одежды, стрелки на брюках, разрезы.

Как выглядеть стройнее и моложе: приемы и хитрости от стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Также хорошо ВЫТЯГИВАЮТ СИЛУЭТ монохромные комплекты.

Если хотите, чтобы плечи или грудь ВЫГЛЯДЕЛИ ШИРЕ, надевайте одежду с горизонталями (полоски, вытачки, вставки).

А вот диагональные линии, в зависимости от направления, могут визуально РАСШИРЯТЬ или СУЖАТЬ разные части тела. Например, сходящиеся на талии полоски сделают ее более тонкой.

Как выглядеть стройнее и моложе: приемы и хитрости от стилиста
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Для КОМПЛЕКЦИЙ НЕСТАНДАРТНЫХ ПАРАМЕТРОВ важно использовать соответствующие принты и аксессуары. Мелкие детали визуально увеличивают крупную внешность, а большие — уменьшают миниатюрную.

Чтобы СПРЯТАТЬ НЕСОВЕРШЕНСТВА фигуры и создать красивые очертания, используйте плотные ткани.

Блестящие ткани ПРИБАВЛЯЮТ САНТИМЕТРЫ в объеме. Если вам этот эффект не нужен, то лучше выбирайте матовые.

Как выглядеть стройнее и моложе: приемы и хитрости от стилиста
Иллюстративное фото (unsplash.com)

УДЛИНИТЬ НОГИ поможет обувь в цвет колготок и без ремешков, а также прямые брюки с высокой посадкой на талии и длиной в пол.

Как выглядеть стройнее и моложе: приемы и хитрости от стилиста
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Если недовольны своей пятой точкой, то покупайте брюки/джинсы с карманами в правильных местах. Они визуально СКОРРЕКТИРУЮТ ФОРМУ ЯГОДИЦ. А вот спущенные карманы испортят ситуацию.

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