Как выглядеть стройнее и моложе: приемы и хитрости от стилиста

Одежда творит чудеса и создает иллюзию в глазах окружающих. Если умело нею пользоваться, то можно придать фигуре желаемый силуэт. Стилист Вика Барва рассказала, как сделать так, чтобы выглядеть стройнее и даже моложе.

На своей странице в Instagram имиджмейкер поделилась эффективными приемами и стильными хитростями, которые помогут скрыть несовершенства фигуры и всегда выглядеть сногсшибательно.

Стильные хитрости от эксперта:

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Всегда старайтесь отвлекать внимание от недостатков фигуры и ПОДЧЕРКИВАЙТЕ ДОСТОИНСТВА с помощью цвета, аксессуаров, вырезов или принтов.



Чтобы образ смотрелся ГАРМОНИЧНО, подбирайте правильный размер. Маленькие вещи не делают вас меньше, они обтягивают и подчеркивают несовершенства, а большие балахоны скрывают прелести.

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Если хотите выглядеть более СТРОЙНО, используйте вертикальные линии. Это могут быть полоски, контрастные вставки, распахнутые полы верхней одежды, стрелки на брюках, разрезы.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Также хорошо ВЫТЯГИВАЮТ СИЛУЭТ монохромные комплекты.

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Если хотите, чтобы плечи или грудь ВЫГЛЯДЕЛИ ШИРЕ, надевайте одежду с горизонталями (полоски, вытачки, вставки).

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А вот диагональные линии, в зависимости от направления, могут визуально РАСШИРЯТЬ или СУЖАТЬ разные части тела. Например, сходящиеся на талии полоски сделают ее более тонкой.



Иллюстративное фото (unsplash.com)

Для КОМПЛЕКЦИЙ НЕСТАНДАРТНЫХ ПАРАМЕТРОВ важно использовать соответствующие принты и аксессуары. Мелкие детали визуально увеличивают крупную внешность, а большие — уменьшают миниатюрную.

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Чтобы СПРЯТАТЬ НЕСОВЕРШЕНСТВА фигуры и создать красивые очертания, используйте плотные ткани.

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Блестящие ткани ПРИБАВЛЯЮТ САНТИМЕТРЫ в объеме. Если вам этот эффект не нужен, то лучше выбирайте матовые.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

УДЛИНИТЬ НОГИ поможет обувь в цвет колготок и без ремешков, а также прямые брюки с высокой посадкой на талии и длиной в пол.



Иллюстративное фото (unsplash.com)⠀

Если недовольны своей пятой точкой, то покупайте брюки/джинсы с карманами в правильных местах. Они визуально СКОРРЕКТИРУЮТ ФОРМУ ЯГОДИЦ. А вот спущенные карманы испортят ситуацию.