Як виглядати стрункіше і молодше: прийоми і хитрості від стиліста

Одяг творить чудеса і створює ілюзію в очах оточуючих. Якщо вміло ним користуватися, то можна надати фігурі бажаний силует. Стиліст Віка Барва розповіла, як зробити так, щоб виглядати стрункіше і навіть молодше.

На своїй сторінці в Instagram іміджмейкер поділилася ефективними прийомами і стильними хитрощами, які допоможуть приховати недоліки фігури і завжди виглядати карколомно.

Стильні хитрощі від експерта:

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Завжди намагайтеся відволікати увагу від недоліків фігури і ПІДКРЕСЛЮЙТЕ ПЕРЕВАГИ з допомогою кольору, аксесуарів, вирізів або принтів.



Щоб образ виглядав ГАРМОНІЙНО, підбирайте правильний розмір. Маленькі речі не роблять вас менше, вони обтягують і наголошують на недосконалості, а великі балахони приховують красу.

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Якщо хочете виглядати більш СТРУНКОЮ, використовуйте вертикальні лінії. Це можуть бути смужки, контрастні вставки, розкриті підлоги верхнього одягу, стрілки на брюках, розрізи.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Також добре ВИТЯГУЮТЬ СИЛУЕТ монохромні комплекти.

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Якщо хочете, щоб плечі або груди ВИГЛЯДАЛИ ШИРШЕ, одягайте одяг з горизонталями (смужки, виточки, вставки).

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А ось діагональні лінії, в залежності від напрямку, можуть візуально РОЗШИРЮВАТИ чи ЗВУЖУВАТИ різні частини тіла. Наприклад, смужки, що сходяться на талії, зроблять її більш тонкою.



Ілюстративне фото (unsplash.com)

Для КОМПЛЕКЦІЙ НЕСТАНДАРТНИХ ПАРАМЕТРІВ важливо використовувати відповідні принти і аксесуари. Дрібні деталі візуально збільшують велику зовнішність, а великі — зменшують мініатюрну.

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Щоб сховати недоліки фігури і створити красиві обриси, використовуйте щільні тканини.

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Блискучі тканини ДОДАЮТЬ САНТИМЕТРИ в обсязі. Якщо вам цей ефект не потрібен, то краще вибирайте матові.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

ПОДОВЖИТИ НОГИ допоможе взуття в колір колготок і без ремінців, а також прямі брюки з високою посадкою на талії і довжиною в підлогу.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Якщо незадоволені своєю п'ятою точкою, то купуйте штани/джинси з кишенями в правильних місцях. Вони візуально СКОРЕГУЮТЬ ФОРМУ СІДНИЦЬ. А ось спущені кишені зіпсують ситуацію.