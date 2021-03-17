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Як виглядати стрункіше і молодше: прийоми і хитрості від стиліста

Новость на русском → Середа 17 березня 2021 13:34
Як виглядати стрункіше і молодше: прийоми і хитрості від стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Одяг творить чудеса і створює ілюзію в очах оточуючих. Якщо вміло ним користуватися, то можна надати фігурі бажаний силует. Стиліст Віка Барва розповіла, як зробити так, щоб виглядати стрункіше і навіть молодше.

На своїй сторінці в Instagram іміджмейкер поділилася ефективними прийомами і стильними хитрощами, які допоможуть приховати недоліки фігури і завжди виглядати карколомно.

Стильні хитрощі від експерта:

Завжди намагайтеся відволікати увагу від недоліків фігури і ПІДКРЕСЛЮЙТЕ ПЕРЕВАГИ з допомогою кольору, аксесуарів, вирізів або принтів.

Щоб образ виглядав ГАРМОНІЙНО, підбирайте правильний розмір. Маленькі речі не роблять вас менше, вони обтягують і наголошують на недосконалості, а великі балахони приховують красу.

Якщо хочете виглядати більш СТРУНКОЮ, використовуйте вертикальні лінії. Це можуть бути смужки, контрастні вставки, розкриті підлоги верхнього одягу, стрілки на брюках, розрізи.

Як виглядати стрункіше і молодше: прийоми і хитрості від стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Також добре ВИТЯГУЮТЬ СИЛУЕТ монохромні комплекти.

Якщо хочете, щоб плечі або груди ВИГЛЯДАЛИ ШИРШЕ, одягайте одяг з горизонталями (смужки, виточки, вставки).

А ось діагональні лінії, в залежності від напрямку, можуть візуально РОЗШИРЮВАТИ чи ЗВУЖУВАТИ різні частини тіла. Наприклад, смужки, що сходяться на талії, зроблять її більш тонкою.

Як виглядати стрункіше і молодше: прийоми і хитрості від стиліста
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Для КОМПЛЕКЦІЙ НЕСТАНДАРТНИХ ПАРАМЕТРІВ важливо використовувати відповідні принти і аксесуари. Дрібні деталі візуально збільшують велику зовнішність, а великі — зменшують мініатюрну.

Щоб сховати недоліки фігури і створити красиві обриси, використовуйте щільні тканини.

Блискучі тканини ДОДАЮТЬ САНТИМЕТРИ в обсязі. Якщо вам цей ефект не потрібен, то краще вибирайте матові.

Як виглядати стрункіше і молодше: прийоми і хитрості від стиліста
Ілюстративне фото (unsplash.com)

ПОДОВЖИТИ НОГИ допоможе взуття в колір колготок і без ремінців, а також прямі брюки з високою посадкою на талії і довжиною в підлогу.

Як виглядати стрункіше і молодше: прийоми і хитрості від стиліста
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Якщо незадоволені своєю п'ятою точкою, то купуйте штани/джинси з кишенями в правильних місцях. Вони візуально СКОРЕГУЮТЬ ФОРМУ СІДНИЦЬ. А ось спущені кишені зіпсують ситуацію.

Нагадаємо, відомий дизайнер Андре Тан назвав головні тренди весни 2021 і дав поради модницям.

Раніше стиліст розповіла про модні сумки, які будуть в тренді в 2021 році.

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