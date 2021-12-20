Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов

И конечно же, это не волшебная таблетка. Но грамотно применяя такие приемы, можно здорово сбалансировать силуэт. Особенно комбинируя несколько приемов. И кстати на фото это хорошо продемонстрировано.

⠀⠀

Самое главное: стоит помнить, что залог гармоничного образа - это не только приемы стройности или актуальность вещей, а проработка всех его составляющих.

Только когда вы продумали концепцию образа и соединили воедино фасоны, длины, оттенки, аксессуары и украшения, тогда вне зависимости от особенностей вы будете выглядеть безупречно.

Как выглядеть выше и стройнее:

1. Однотонность

2. Обувь и колготки в тон

3. Узкий лаконичный силуэт

4. Высокая прическа

5. Брюки в пол

6. Высокая посадка

7. Форма мыса обуви

8. Контрастные вертикали и принты

Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)