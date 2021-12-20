Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов

Каждой женщине необходимо уметь работать со своей фигурой, знать, как расставлять акценты и скрывать недостатки. Ни одна модная вещь не преобразит гардероб, если выбирать не тот фасон или не те длины платьев, юбок, жакетов.
Правильная посадка одежды по фигуре - это основа гармоничного образа.⠀⠀⠀
Стилист Оксана Денисова поделилась в Instagram подборкой приемов, помогающих выглядеть выше и стройнее.
И конечно же, это не волшебная таблетка. Но грамотно применяя такие приемы, можно здорово сбалансировать силуэт. Особенно комбинируя несколько приемов. И кстати на фото это хорошо продемонстрировано.
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Самое главное: стоит помнить, что залог гармоничного образа - это не только приемы стройности или актуальность вещей, а проработка всех его составляющих.
Только когда вы продумали концепцию образа и соединили воедино фасоны, длины, оттенки, аксессуары и украшения, тогда вне зависимости от особенностей вы будете выглядеть безупречно.
1. Однотонность
2. Обувь и колготки в тон
3. Узкий лаконичный силуэт
4. Высокая прическа
5. Брюки в пол
6. Высокая посадка
7. Форма мыса обуви
8. Контрастные вертикали и принты
Напомним, ранее стилист научила правильно носить колготки зимой.