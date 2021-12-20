UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как выглядеть выше и стройнее: 8 стильных приемов

Автор: Марина Настевич

Каждой женщине необходимо уметь работать со своей фигурой, знать, как расставлять акценты и скрывать недостатки. Ни одна модная вещь не преобразит гардероб, если выбирать не тот фасон или не те длины платьев, юбок, жакетов.

Правильная посадка одежды по фигуре - это основа гармоничного образа.⠀⠀⠀

Стилист Оксана Денисова поделилась в Instagram подборкой приемов, помогающих выглядеть выше и стройнее.

И конечно же, это не волшебная таблетка. Но грамотно применяя такие приемы, можно здорово сбалансировать силуэт. Особенно комбинируя несколько приемов. И кстати на фото это хорошо продемонстрировано.
⠀⠀
Самое главное: стоит помнить, что залог гармоничного образа - это не только приемы стройности или актуальность вещей, а проработка всех его составляющих.

Только когда вы продумали концепцию образа и соединили воедино фасоны, длины, оттенки, аксессуары и украшения, тогда вне зависимости от особенностей вы будете выглядеть безупречно.

Как выглядеть выше и стройнее:

1. Однотонность

2. Обувь и колготки в тон

3. Узкий лаконичный силуэт

4. Высокая прическа

5. Брюки в пол

6. Высокая посадка

7. Форма мыса обуви

8. Контрастные вертикали и принты

Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Напомним, ранее стилист научила правильно носить колготки зимой.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды