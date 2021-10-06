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Как выглядеть выше и стройнее с помощью одежды: лайфхаки от стилиста

Автор: Марина Настевич

Редкая девушка, глядя в зеркало, остается довольна своим отражением. Но унывать не стоит - ведь есть способы выглядеть выше и стройнее, выбирая правильную одежду. Чтобы этого добиться, нужно с помощью наряда вытянуть силуэт.

Как же это сделать, рассказала стилист Анна Мишаевна на своей странице в Instagram.

Как выглядеть выше и стройнее:

Можно носить монохромные вещи (это когда в образе все вещи одного цвета)

Можно носить вертикальные линии, к примеру полоску (но свою, полоска может дать неправильный эффект, так что осторожно), брюки со стрелками.
Асимметрия в одежде, разрезы на юбке, ремень с длинным краем.



Второй слой и цветная вертикаль. Хорошо работает и в одном и во втором случае.



Всякие V вырезы тоже работают в этих случаях. Удлиненные украшения.

Комбинезоны хорошо работают на маленький рост.



Выбираем высокую посадку низов и показываем талию. Обязательно заправляем верха полностью или частично. Сюда же применяем пояса. Так ноги кажутся длиннее. Можно еще сюда же добавить укороченный жакет и будет бомба.



Открываем запястье и щиколотки, самые тонкие наши места.



Удлиненные верха, пальто, тренчи и тд. ниже колена, тоже вытягивают силуэт, а когда есть возможность, не застегиваем, и получаем цветовую вертикаль, что тоже работает в обе стороны.



Брюки в пол или палаццо с каблуком, тоже классно работает на маленький рост. Длинные платья и юбки тоже удлиняют силуэт.



Если вы стройненькая, но маленькая, носите мини, при условии, что ножки стройные и это уместно в вашем гардеробе.


Иллюстративное фото (instagram.com/anna_mishaevna)⠀

Обувь в цвет ног, ну или близко по цвету, особенно если острый носик, и вырез V.

Обувь на платформе. Сегодня мега тренд, обратите внимание на него. Если вы маленькая, и вам хочется казаться выше, то этот тренд мега находка для вас.

Ранее мы писали, что стилист показала самые модные юбки осени 2021.

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