Как выглядят и сколько стоят легинсы, от которых сейчас в восторге звезды Голливуда (фото)

Какие легинсы предпочли голливудские звезды?

"Дефицита легинсов, конечно же, нет. Зато есть четкая разница между посредственными (обычными) леггинсами и исключительными, которые отличали бы тебя от других. Но найти эту эксклюзивную одежду может быть непросто", - пишет журналистка модного издания InStyle Ева Томас.

И для спорта, и для фото в соцсети (фото: aloyoga.com)

Оказывается, звезды Голливуда в последнее время "набросились" на леггинсы конкретного калифорнийского бренда - AloYoga, специализирующегося на создании многофункциональной одежды для занятий йогой, фитнесом, танцами и спортом.

Стильные легинсы (фото: aloyoga.com)

Но именно "звездным" этот бренд сделали, конечно, знаменитости. Ведь объективы камер часто ловили в этих леггинсах, например, Кендалл Дженнер, Кайю Гебер, Хейли Бибер, Дженнифер Гарнер, Эшли Бенсон, Люси Хейл, Натали Росер и других селебретиз.

Для Украины, к слову, цена на эту одежду может показаться заоблачной. Хотя если вас не пугает стоимость от 118 долларов (около 3200 гривен), то можете смело приближать свой стиль к трендовым образам своих любимых голливудских актрис и супермоделей.

Мировые звезды в самых модных на сегодняшний день легинсах (фото: aloyoga.com)