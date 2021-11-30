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Как выглядят и сколько стоят легинсы, от которых сейчас в восторге звезды Голливуда (фото)

Автор: Юлия Бойко

Мода на легинсы возвращается? Именно такой вывод напрашивается после того, как многие голливудские звезды и фотомодели начали выходить в свет именно в этой обтягивающей одежде.

Конечно, многие люди во всем мире после фотографий, сделанных папарацци в Лос-Анджелесе, начали и себе "зависать" в различных онлайн-магазинах, чтобы приобрести себе модные легинсы, которые хоть немного, но приблизили бы их образ к образу кумиров.

Как выглядят самые востребованные легинсы и сколько они стоят - смотрите и читайте в материале Lite.

Какие легинсы предпочли голливудские звезды?

"Дефицита легинсов, конечно же, нет. Зато есть четкая разница между посредственными (обычными) леггинсами и исключительными, которые отличали бы тебя от других. Но найти эту эксклюзивную одежду может быть непросто", - пишет журналистка модного издания InStyle Ева Томас.

И для спорта, и для фото в соцсети (фото: aloyoga.com)

Оказывается, звезды Голливуда в последнее время "набросились" на леггинсы конкретного калифорнийского бренда - AloYoga, специализирующегося на создании многофункциональной одежды для занятий йогой, фитнесом, танцами и спортом.

Стильные легинсы (фото: aloyoga.com)

Но именно "звездным" этот бренд сделали, конечно, знаменитости. Ведь объективы камер часто ловили в этих леггинсах, например, Кендалл Дженнер, Кайю Гебер, Хейли Бибер, Дженнифер Гарнер, Эшли Бенсон, Люси Хейл, Натали Росер и других селебретиз.

Для Украины, к слову, цена на эту одежду может показаться заоблачной. Хотя если вас не пугает стоимость от 118 долларов (около 3200 гривен), то можете смело приближать свой стиль к трендовым образам своих любимых голливудских актрис и супермоделей.

Мировые звезды в самых модных на сегодняшний день легинсах (фото: aloyoga.com)

Раньше стилист рассказал, как сделать тонкие волосы визуально более густыми.

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