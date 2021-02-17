Взрывная красота: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась для глянца в откровенном наряде

Дева Кассель в последнее время нарасхват. Юная дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи украсила сразу несколько обложек глянцевых журналов. Последняя из них вышла самой откровенной. 16-летняя девушка снялась для испанского Harper's Bazaar, где красуется в соблазнительном образе.
Фото модели уже есть на официальной странице Harper's Bazaar в Instagram.
"Дева Кассель - одна из главных звезд мартовского номера Harper's Bazaar Spain. Дочь Моники Беллуччи и Висента Касселя, являющаяся истинным отражением взрывной красоты ее матери и идеальной наследницей привлекательности своего отца, позирует специально для обложки Harper's Bazaar Spain в качестве нового посла Dolce Rose для Dolce & Gabbana Beauty. Она - одно из тех лиц поколения молодых талантов, которые видят будущее; армия молодежи, которая вдохновила нас высказаться и встретить многообещающее будуще", - представили новую героиню на странице журнала в сети Instagram.
Дева Кассель (фото: instagram.com/harpersbazaares)
Дева Кассель позирует в total-образе Dolce & Gabbana: черном боди и клетчатом пиджаке, а завершают стильный ансамбль лоферы в тон всему образу. Снимал юную красавицу знаменитый испанский фешн-фотограф Хави Гордо, а за ее наряд отвечала стилистка Беатрис Морено де ла Кова.
Ранее мы писали, что Венсан Кассель трогательно признался в любви своей молодой жене Тине Кунаки.