Взять на заметку: Барбара Палвин блеснула постройневшей фигурой в стильном наряде на каждый день

Барбара Палвин показала новое фото, на котором примерила стильный наряд на каждый день. Вдохновляемся!

Барбара надела укороченные брюки с высокой посадкой, украшенные накладными карманами. А также зеленый топ без рукавов, на который сверху накинула молочного оттенка рубашку-оверсайз. Дополнили все белые кеды, обутые вместе с черными носками. Такой наряд подчеркнул заметно постройневшую фигуру модели, которая славилась своими пышными формами. К слову, стильный ансамбль можно брать на вооружение этой весной. Практичный и лаконичный, он станет отличным вариантом на каждый день.

Новый образ модели (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Также недавно Барбара похвасталась своим новым достижением - она получила водительские права и стала обладательницей новой машины. Фото за рулем девушка Дилана Спроуса выложила в своем блоге, порадовав фанатов.