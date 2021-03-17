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Взять на заметку: Барбара Палвин блеснула постройневшей фигурой в стильном наряде на каждый день

Автор: Lite

Барбара Палвин показала новое фото, на котором примерила стильный наряд на каждый день. Вдохновляемся!

Фото звезда выложила в сториз своего блога Instagram.

Барбара надела укороченные брюки с высокой посадкой, украшенные накладными карманами. А также зеленый топ без рукавов, на который сверху накинула молочного оттенка рубашку-оверсайз. Дополнили все белые кеды, обутые вместе с черными носками. Такой наряд подчеркнул заметно постройневшую фигуру модели, которая славилась своими пышными формами. К слову, стильный ансамбль можно брать на вооружение этой весной. Практичный и лаконичный, он станет отличным вариантом на каждый день.

Новый образ модели (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Также недавно Барбара похвасталась своим новым достижением - она получила водительские права и стала обладательницей новой машины. Фото за рулем девушка Дилана Спроуса выложила в своем блоге, порадовав фанатов.

Ранее Барбара заворожила сеть своей натуральной красотой.

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