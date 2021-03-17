Взяти до уваги: Барбара Палвін блиснула стрункою фігурою в стильному вбранні на кожен день

Барбара Палвін показала нове фото, на якому приміряла стильний образ на кожен день. Надихаємося!

Барбара одягла укорочені брюки з високою посадкою, прикрашені накладними кишенями. А також зелений топ без рукавів, на який зверху накинула молочного відтінку сорочку-оверсайз. Доповнили все білі кеди, взуті разом з чорними носками. Такий одяг підкреслив помітно більш струнку фігуру моделі, яка славилася своїми пишними формами. До речі, стильний ансамбль можна брати на озброєння цієї весни. Практичний і лаконічний, він стане відмінним варіантом на кожен день.

Новий образ моделі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Також нещодавно Барбара похизувалася своїм новим досягненням - вона отримала водійські права і стала володаркою нової машини. Фото за кермом дівчина Ділана Спроуса виклала у своєму блозі, порадувавши фанатів.