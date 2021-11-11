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Взяти на замітку: Кейт Міддлтон показала елегантний образ в трендовому відтінку осені 2021

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Четвер 11 листопада 2021 12:20
Взяти на замітку: Кейт Міддлтон показала елегантний образ в трендовому відтінку осені 2021 Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Кейт Міддлтон побувала на відкритті виставки Generations: Portraits of the Holocaust ("Покоління: портрети Голокосту") в Імперському військовому музеї. Тут представлено понад 50 портретів людей, які пережили Голокост, і їх сімей, в тому числі два знімка, зроблених герцогинею.

Задля нового виходу в світ ікона стилю вибрала образ стриманий, але з яскравими деталями.

Кейт Міддлтон одягла білу блузку в морському стилі з елементами мундиру від свого улюбленого модного будинку Alexander McQueen. Герцогиня одягала вже неодноразово, на кожен раз знаходить нові стильні поєднання.

Взяти на замітку: Кейт Міддлтон показала елегантний образ в трендовому відтінку осені 2021Новий образ Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

До неї дружина принца Уільяма підібрала темно-сині класичні брюки з високою посадкою від Catherine Walker, які доповнила тонким ременем. А зверху накинула синє пальто приглушеного відтінку, прикрашене червоним маком. Цей колір - один з наймодніших в сезоні осінь-зима. Беремо на замітку!

Завершували лук класичні човники на невисокому каблуці. З аксесуарів на зірці світських хронік також були її улюблені сережки з великими каменями і обручка.

Взяти на замітку: Кейт Міддлтон показала елегантний образ в трендовому відтінку осені 2021Взяти на замітку: Кейт Міддлтон показала елегантний образ в трендовому відтінку осені 2021Взяти на замітку: Кейт Міддлтон показала елегантний образ в трендовому відтінку осені 2021Взяти на замітку: Кейт Міддлтон показала елегантний образ в трендовому відтінку осені 2021Взяти на замітку: Кейт Міддлтон показала елегантний образ в трендовому відтінку осені 2021Кейт Міддлтон на виставці (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

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