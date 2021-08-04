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Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует три самых стильных образа сезона

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США, Среда 04 августа 2021 17:36
Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует три самых стильных образа сезона Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Роузи Хантингтон-Уайтли - признанная икона стиля и красоты - вновь вернулась к своей ранее постоянной рубрике модных образов. Сегодня она демонстрирует, какие три варианта образов самые модные в этом сезоне.

Фото звезда запостила в своем блоге.

Роузи Хантингтон-Уайтли показала три разных образа, которые при желании легко повторить с вещами из своего гардероба. Итак, первый - вечно модный костюм в пижамном стиле. В этом сезоне он максимально расслабленный. Широкая рубашка и свободные брюки отлично сочетались с туфлями-лодочками и темными солнцезащитными очками. В дополнение к ним модель взяла объемную сумку Prada.

Взять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует три самых стильных образа сезонаВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует три самых стильных образа сезонаВзять на заметку: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует три самых стильных образа сезонаРоузи Хантингтон-Уайтли показала новые образы (фото: instagram.com/rosiehw)

Второй лук уже стал классикой благодаря модным блогерам. Черное мини-платье Роузи дополнила белой рубашкой-оверсайз и туфлями-лодочками. В ход пошли и те же самые солнцезащитные очки.

Третий аутфит модель, бизнесвумен и просто эстет составила из белых шортов в "боксерском" стиле, черного бюстгальтера, а также жакета с широкими рукавами. В этот раз Роузи подобрала к ним босоножки на шпильках с квадратным носком.

Ранее мы писали, что Роузи показала редкое фото с подросшим сыном от Джейсона Стетхэма.

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