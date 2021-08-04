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Взяти на замітку: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє три найстильніших образи сезону

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США, Середа 04 серпня 2021 17:36
Взяти на замітку: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє три найстильніших образи сезону Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Роузі Хантінгтон-Уайтлі - визнана ікона стилю і краси - знову повернулася до своєї раніше постійної рубрики модних образів. Сьогодні вона демонструє, які три варіанти образів наймодніші в цьому сезоні.

Фото зірка запостила у своєму блозі.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала три різних образи, які при бажанні легко повторити з речами зі свого гардеробу. Отже, перший - вічно модний костюм в піжамному стилі. У цьому сезоні він максимально розслаблений. Широка сорочка і вільні штани відмінно поєднувалися з туфлями-човниками і темними сонцезахисними окулярами. На додаток до них модель взяла об'ємну сумку Prada.

Взяти на замітку: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє три найстильніших образи сезонуВзяти на замітку: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє три найстильніших образи сезонуВзяти на замітку: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє три найстильніших образи сезонуРоузі Хантінгтон-Уайтлі покаазла нові образи (фото: instagram.com/rosiehw)

Другий лук вже став класикою завдяки модним блогерам. Чорну міні-сукню Роузі доповнила білою сорочкою-оверсайз і туфлями-човниками. У хід пішли і ті ж самі сонцезахисні окуляри.

Третій аутфіт модель, бізнесвумен і просто естет склала з білих шортів в "боксерському" стилі, чорного бюстгальтера, а також жакета з широкими рукавами. Цього разу Роузі підібрала до них босоніжки на шпильках з квадратним носком.

Раніше ми писали, що Роузі показала рідкісне фото з підрослим сином від Джейсона Стетхема.

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