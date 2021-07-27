Икона моды: стилист назвала семь фишек Роузи Хантингтон-Уайтли, которые стоит перенять

Стилем и красотой супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли восхищается весь мир. Для тех, кто мечтает выглядеть так же ярко и изысканно, стилисты предлагают перенять главные фишки знаменитости - и внедрить их в свой стиль.

Стилист Файила Эспиби в своем Instagram рассказала, что сделать это несложно, и подсказала, как грамотно внедрить эти фишки в свой повседневный образ.

Сильные стороны британской розы Роузи Хантингтон-Уайтли Рози исповедует минималистичный стиль, иногда разбавляя свои выдержанные образы цветом.

Модель - прекрасный образец того, как можно грамотно вписывать трендовые вещи в базовый гардероб.

Уроженка Туманного Альбиона любит и умеет носить каблуки.

Аксессуары - весомая составляющая гардероба Рози, в том числе, принесшая ей статус иконы стиля.

Натуральный макияж звезда практикует в обычной жизни, на красной дорожке предпочитает цвета поярче.

Также Роузи очень трепетно относится к здоровью не только своей кожи, но и волос. Как выглядеть дорого: стилист назвала топ-7 признаков дешевых вещей, которых стоит избегать Какие модные фишки перенять у Роузи? (фото: instagram.com/rosiehw) Одеваемся, как Роузи: с чего начать 1. Трендовые сумки и аксессуары всегда при звезде, делаем так же.

Донашиваем этим летом: стилист рассказала, какие тренды в новый сезон не пойдут 2. Базовые вещи знаменитость миксует с трендами сезона. 3. Минимализм - второе имя знаменитости. Стараемся одеваться лаконично, с минимумом украшений. 4. Каблуки даже на последних месяцах беременности - очень в духе Роузи. Присматриваемся к такой обуви и оставляем в покое любимые кроссовки. 5. В обычной жизни Роузи носит макияж в натуральных тонах. 6. А вот для выхода в свет предпочитает яркие незабываемые образы. 7. И, наконец, стильно уложенные волосы - визитная карточка звезды.

Как одеваться и выглядеть, словно ты - супермодель (фото: instagram.com/faila_spb)