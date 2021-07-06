Взять на заметку: топ-10 летних платьев от Кейт Миддлтон на все случаи жизни

Стиль Кейт Миддлтон - предмет восхищения поклонников по всему миру. Герцогиня умеет привлечь внимание и подчеркнуть достоинства фигуры, при этом не тратя на образы много времени, а порой и средств.
Как известно, Кейт может легко появиться в том же платье, что и год назад. А также позволить себе демократичные марки. В ее гардеробе преобладают вещи, которые не теряют актуальности из сезона в сезон.
Мы собрали топ-10 летних платьев иконы стиля, которые этим летом можно брать за основу образов.
Кейт Миддлтон обожает женственные наряды. А платья с принтом - ее отдельная любовь. Особенно к лицу многодетной маме вечно актуальный горох, а также разнообразные цветочные узоры. Стиль платьев варьируется от делового до расслабленного кэжуал и романтичного бохо. А вот некоторые детали остаются неизменными, став уже ее фирменными: рукава-фонарики, подчеркнутая талия, пышная юбка… Предлагаем вашему вниманию модели платьев, которые актуальны этим летом.
Ранее Кейт Миддлтон показала, как она предпочитает носить джинсы.