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Взяти до уваги: топ-10 літніх суконь від Кейт Міддлтон на всі випадки життя

Автор: RBC.UA

Стиль Кейт Міддлтон - предмет захоплення шанувальників по всьому світу. Герцогиня вміє привернути увагу і підкреслити достоїнства фігури, при цьому не витрачаючи на образи багато часу, а часом і коштів.

Як відомо, Кейт може легко з'явитися в тій же сукні, що і рік тому. А також дозволити собі демократичні марки. В її гардеробі переважають речі, які не втрачають актуальності з сезону в сезон.

Ми зібрали топ-10 літніх суконь ікони стилю, які цього літа можна брати за основу образів.

Кейт Міддлтон обожнює жіночні вбрання. А сукні з принтом - її окрема любов. Особливо до лиця багатодітній мамі вічно актуальний горох, а також різноманітні квіткові візерунки. Стиль суконь варіюється від ділового до розслабленого кежуал і романтичного бохо. А ось деякі деталі залишаються незмінними, ставши вже її фірмовими: рукава-ліхтарики, підкреслена талія, пишна спідниця... Пропонуємо вашій увазі моделі суконь, які актуальні цього літа.

Кейт Міддлтон - топ-10 літніх суконь (фото: instagram.com/DukeandDuchessofCambridge)

Раніше Кейт Міддлтон показала, як вона вважає за краще носити джинси.

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Кейт Міддлтонстильмода