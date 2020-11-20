ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Взять на заметку: топ-3 стильных образа для холодов от Ирины Шейк

Новина українською → Пятница 20 ноября 2020 18:20
Взять на заметку: топ-3 стильных образа для холодов от Ирины Шейк Ирина Шейк (фото: instagram.com/falconeriofficial)
Автор: Ольга Турчаникова

Вдохновляемся!

Ирина Шейк представила новую съемку для бренда Falconeri, с которым сотрудничает уже давно. 34-летняя супермодель предстала на снимках в стильных лаконичных образах, которые стоит взять на вооружение этой зимой.

Взять на заметку: топ-3 стильных образа для холодов от Ирины Шейк

Ирина Шейк в новой реклкамной кампании (фото: instagram.com/irinashayk)

Первый из них понравится тем, кто любит традиционные классические образы, проверенные временем. За его основу стилисты взяли широкие серые брюки со стрелками. Их молодая мама дополнила джемпером в приглушенных серо-белых тонах с V-вырезом, украшенным вечно модным клетчатым принтом. Волосы модели завили крупными локонами, уложив их на косой пробор.

Взять на заметку: топ-3 стильных образа для холодов от Ирины ШейкВзять на заметку: топ-3 стильных образа для холодов от Ирины Шейк

Ирине к лицу сдержанные наряды (фото: instagram.com/irinashayk)

Второй лук Ирины получился не менее стильным. Гольф с похожим на предыдущий принтом, но в голубо-розовых тонах и юбка свободного кроя стали фаворитами Шейк, по словам представителей бренда. Перед выходом модель дополнила аутфит шляпкой.

Взять на заметку: топ-3 стильных образа для холодов от Ирины Шейк

Холода - не повод отказываться от ярких вещей (фото: instagram.com/irinashayk)

Еще один образ более женственный, комфортный и яркий. Те же самые брюки модель отлично сочетала с коралловым кашемировым джемпером, а также серым шарфом и перчатками с окаемкой в тон свитеру. Получилось мило и гармонично. Берем на заметку!

Ранее Ирина показала несколько образов, созданных с помощью базовых вещей гардероба. Тем самым экс-возлюбленная Брэдли Купера в который раз доказала: минимализм по-прежнему лучший вариант, когда нужно выглядеть безупречно!

Напомним, также мы писали, что Ирина восхитила стройной фигурой на домашнем селфи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода Ирина Шейк
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by