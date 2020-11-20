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Взяти до уваги: топ-3 стильних образи для холодів від Ірини Шейк

Новость на русском → П'ятниця 20 листопада 2020 18:20
Взяти до уваги: топ-3 стильних образи для холодів від Ірини Шейк Ірина Шейк (фото: instagram.com/falconeriofficial)
Автор: Ольга Турчанікова

Надихаємося!

Ірина Шейк представила нову зйомку для бренду Falconeri, з яким співпрацює вже давно. 34-річна супермодель з'явилася на знімках в стильних лаконічних образах, які варто взяти на озброєння цієї зими.

Взяти до уваги: топ-3 стильних образи для холодів від Ірини Шейк

Ірина Шейк в новій реклкамной кампанії (фото: instagram.com/irinashayk)

Перший з них сподобається тим, хто любить традиційні класичні образи, перевірені часом. За його основу стилісти взяли широкі сірі брюки зі стрілками. Їх молода мама доповнила джемпером в приглушених сіро-білих тонах з V-вирізом, прикрашеним вічно модним картатим принтом. Волосся моделі завили великими локонами, уклавши його на косий проділ.

Взяти до уваги: топ-3 стильних образи для холодів від Ірини ШейкВзяти до уваги: топ-3 стильних образи для холодів від Ірини Шейк

Ірині до лиця стримані вбрання (фото: instagram.com/irinashayk)

Другий лук Ірини вийшов не менш стильним. Гольф зі схожим на попередній принтом, але в блакитно-рожевих тонах і спідниця вільного крою стали фаворитами Шейк, за словами представників бренду. Перед виходом модель доповнила аутфіт капелюшком.

Взяти до уваги: топ-3 стильних образи для холодів від Ірини Шейк

Холод - не привід відмовлятися від яскравих речей (фото: instagram.com/irinashayk)

Ще один образ більш жіночний, комфортний і яскравий. Ті ж самі штани модель відмінно поєднула з кораловим кашеміровим джемпером, а також сірим шарфом і рукавичками з облямівками в тон светру. Вийшло мило і гармонійно. Беремо на замітку!

Раніше Ірина показала кілька образів, створених за допомогою базових речей гардеробу. Тим самим екс-кохана Бредлі Купера вкотре довела: мінімалізм як і раніше - кращий варіант, коли потрібно виглядати бездоганно!

Нагадаємо, також ми писали, що Ірина захопила стрункою фігурою на домашньому селфі.

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