Взять на заметку: Виктория Бекхэм показала безупречный образ в деловом стиле

Виктория Бекхэм вновь порадовала пользователей сети вдохновляющими стильными образами. Британский дизайнер в этот раз решила напомнить, что даже в условиях локдауна деловой стиль актуален и необходим. Она запостила фото, на котором, как обычно, предстала в вещах собственного бренда.

Виктория покзалаа образ с осеннего показа (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория примерила белую закрытую блузу с черным бантом на шее, которая отлично сочеталась с классическими брюками с высокой посадкой. Обувь она выбрала на высоких каблуках: благодаря этому и длине брюк ноги супруги Дэвида Бекхэма кажутся просто "бесконечными". Ярким и необычным дополнением к луку стала объемная сумка контрастного рыжего цвета. Этот один из любимых приемов Виктории уже стал фирменным. Но обычно икона стиля делает контрастной обувь.

Виктория Бекхэм обожает деловой стиль (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Кажется, это было вечность назад! На моем шоу в сентябре #VBPSS21... Прошло много времени, но эта рубашка до сих пор остается одной из моих любимых! Полная коллекция теперь доступна на сайте victoriabeckham.com", - написала Виктория под фото, приглашая за покупками.

Фанаты отметили, что выглядит Виктория непревзойденно, как всегда. Правда, многие, как и прежде, признались, что не могут себе это позволить.