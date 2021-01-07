Взять на заметку: Виктория Бекхэм показала безупречный образ в деловом стиле

Виктория Бекхэм вновь порадовала пользователей сети вдохновляющими стильными образами. Британский дизайнер в этот раз решила напомнить, что даже в условиях локдауна деловой стиль актуален и необходим. Она запостила фото, на котором, как обычно, предстала в вещах собственного бренда.
Виктория покзалаа образ с осеннего показа (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Виктория примерила белую закрытую блузу с черным бантом на шее, которая отлично сочеталась с классическими брюками с высокой посадкой. Обувь она выбрала на высоких каблуках: благодаря этому и длине брюк ноги супруги Дэвида Бекхэма кажутся просто "бесконечными". Ярким и необычным дополнением к луку стала объемная сумка контрастного рыжего цвета. Этот один из любимых приемов Виктории уже стал фирменным. Но обычно икона стиля делает контрастной обувь.
"Кажется, это было вечность назад! На моем шоу в сентябре #VBPSS21... Прошло много времени, но эта рубашка до сих пор остается одной из моих любимых! Полная коллекция теперь доступна на сайте victoriabeckham.com", - написала Виктория под фото, приглашая за покупками.
Фанаты отметили, что выглядит Виктория непревзойденно, как всегда. Правда, многие, как и прежде, признались, что не могут себе это позволить.