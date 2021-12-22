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Взять на заметку: Виктория Бекхэм показала самый модный джемпер этой зимы

Автор: RBC.UA

Виктория Бекхэм продемонстрировала новинку своего бренда, которая в холодный сезон пригодится каждой из нас – джемпер.

Как бонус признанная икона стиля посоветовала, с чем лучше носить данную модель.

Главная изюминка джемпера из коллекции #VBPSS22 – ярко–малиновый цвет, который, безусловно, рассчитан на то, чтобы спасать нас от серых будней. Другие детали – высокий ворот и длинные рукава – позволят носить модель даже в холода.

Виктория в новом джемпере (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Такой джемпер хорош своей универсальностью – он станет беспроигрышным вариантом как для повседневных образов, так и для встреч в кафе. Он сочетается с джинсами, брюками и юбками, а если подобрать яркие аксессуары, как советует сама Виктория, получится отличный праздничный вариант.

"Этот цвет – все! Это произведение из моей коллекции. Он отлично смотрится в сочетании с яркими украшениями этого сезона с пайетками, но мне также нравится, что он очень просто сочетается с винтажным денимом", – выразила Бекхэм восторг от своего нового творения. Присоединяемся!

Ищите также стильное платье для новогодней вечеринки от Виктории Бекхэм.

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