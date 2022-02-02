Забудьте про угги: эти сапоги выбирают самые стильные девушки планеты в 2022 (фото)

Созданные в 1969 году Джанкарло Занаттой ботинки Moon Boots были вдохновлены первыми шагами человека на Луне и быстро стали любимой обувью для зимних каникул.

Как носить мунбуты в 2022 году

Стилисты отмечают, что мода на оверсайз очень сильно влияет на обувные тренды, отсюда - новый виток популярности огромных мунбутов.

Мунбуты часто кто-то заказывает, чтобы было "комфортно бегать по домашним делам", а в итоге носят их каждый день, хоть на званые обеды, хоть на уроки инь-йоги, хоть в полет, хоть на прогулку в отпуске!

С этим понятно! А какие мунбуты выбрать? Именно классическая модель, до колена, остается самой популярной в 2022. Но если хочется чего-то особенного, не стоит себя останавливать: Дуа Липа предпочитает буты с кавайи-котиком и мехом, а Эд Ширан не прочь полукласической белой модели на небольшой платформе.

Вечная классика!

Знаменитости вернули мунбуты в тренды (фото: instagram.com/moonboot)