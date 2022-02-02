Забудьте про угги: эти сапоги выбирают самые стильные девушки планеты в 2022 (фото)

Признайтесь, вам тоже за все долгие сезоны, что они были на пике популярности, успели поднадоесть угги? Этой зимой самые стильне знаменитости планеты (и, стоит отметить, не только девушки) выбирают мунбуты.
Кто-то скажет, что эта обувь – не новинка и что эта знаменитая и даже старомодная "сменка" для отдыха на лыжном курорте уже давно перебралась на улицы городов.
Да, Мадонна, Виктория Бекхэм и Пэрис Хилтон полюбили мунбуты уже давно. Но в новом сезоне эта удобная и теплая "парочка" пережила настоящее триумфальное возвращение, благодаря Дуа Липе, Билли Айлиш и даже Эд Ширан.
Созданные в 1969 году Джанкарло Занаттой ботинки Moon Boots были вдохновлены первыми шагами человека на Луне и быстро стали любимой обувью для зимних каникул.
Стилисты отмечают, что мода на оверсайз очень сильно влияет на обувные тренды, отсюда - новый виток популярности огромных мунбутов.
Мунбуты часто кто-то заказывает, чтобы было "комфортно бегать по домашним делам", а в итоге носят их каждый день, хоть на званые обеды, хоть на уроки инь-йоги, хоть в полет, хоть на прогулку в отпуске!
С этим понятно! А какие мунбуты выбрать? Именно классическая модель, до колена, остается самой популярной в 2022. Но если хочется чего-то особенного, не стоит себя останавливать: Дуа Липа предпочитает буты с кавайи-котиком и мехом, а Эд Ширан не прочь полукласической белой модели на небольшой платформе.
Вечная классика!
Раньше на примере знаменитостей стилисты показали, как правильно носить оверсайз в 2022.