Забудьте про уггі: ці чоботи вибирають найстильніші жінки панети в 2022 (фото)

Створені в 1969 році Джанкарло Занаттою черевики Moon Boots були натхненні першими кроками людини на Місяці і швидко стали улюбленим взуттям для зимових канікул.

Як носити мунбути в 2022 році

Стилісти відзначають, що мода на оверсайз дуже сильно впливає на взуттєві тренди, звідси і нове захоплення величезними черевиками.

Мунбути часто хтось замовляє, щоб було "комфортно бігати по домашніх справах", а в підсумку носять їх кожен день, хоч на звані обіди, хоч на уроки йоги, хоч в політ, хоч на прогулянку у відпустці!

З цим зрозуміло! А які мунбути вибрати? Саме класична модель, до коліна, залишається найпопулярнішою в 2022. Але якщо хочеться чогось особливого, не варто себе зупиняти: Дуа Липа обирає бути з кавайї-котиком і хутром, а Ед Ширан не проти напівкласичної білої моделі на невеликій платформі.

Знаменитості повернули мунбути в тренди (фото: instagram.com/moonboot)