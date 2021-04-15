Закрытая блуза и серый пиджак: Елена Зеленская демонстрирует сдержанный образ на каждый день

Елена опубликовала их, рассказав о важной инициативе. Она пообщалась с первой леди Бразилии Мишель Болсонаро, обсудив массу важных вопросов.

"Во время разговора мы уделили особое внимание направлению, что является общим для нас в программной деятельности, а именно - безбарьерности. По инициативе госпожи Мишеле в Бразилии был запущен проект LibrasGov, который имеет целью обеспечение для граждан с нарушениями слуха доступа к информации жестовой речью о функционировании государства и его органов, а также об основах государственного управления.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы коммуникация Украинского государства также становилась безбарьерной. Так, вебсайты органов власти уже изменяются в соответствии с международным стандартом доступности WCAG. К этому стандарту будет адаптирована и вся экосистема бренда Действие. Это облегчит доступ к информации для пользователей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, языка, ментальной сферы", - поделилась она информацией со своими фолловерами.

Елена Зеленская в новом образе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На встречу Елена отправилась в классической белой закрытой блузе с воротником и бантом-лентой на шее, а также сером пиджаке. Дополнили образ первой леди небольшие серьги-пусеты. Макияж супруга президента Украины предпочла в натуральных тонах, а укладку - объемную.

Выглядела она безупречно, напомнив о необходимости даже для видеовстреч подбирать стильный образы. Вдохновляемся!