Закрита блуза і сірий піджак: Олена Зеленська демонструє стриманий образ на кожен день

Олена опублікувала їх, розповівши про важливої ініціативи. Вона поспілкувалася з першою леді Бразилії Мішель Болсонаро, обговоривши масу важливих питань.

"Під час розмови ми приділили особливу увагу напрямку, що є спільним для нас у програмній діяльності, а саме - безбар'єрності. З ініціативи пані Мішеле у Бразилії був запущений проєкт LibrasGov, який має на меті забезпечення для громадян з вадами слуху доступу до інформації жестовою мовою про функціонування держави та її органів, а також про основи державного управління.

Зараз ми працюємо над тим, щоб комунікація Української держави також ставала безбар'єрною. Так, вебсайти органів влади вже змінюються відповідно до міжнародного стандарту доступності WCAG. До цього стандарту буде адаптована й уся екосистема бренду Дія. Це полегшить доступ до інформації для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухової системи, мови, ментальної сфери", - поділилася вона інформацією зі своїми фоловерами.

Олена Зеленська в новому образі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На зустріч Олена вирушила в класичній білій закритій блузки з коміром і бантом на шиї, а також сірому піджаку. Доповнили образ першої леді невеликі сережки-пуссети. Макіяж дружина президента України обрала в натуральних тонах, а укладку - об'ємну.

Виглядала вона чудово, нагадавши про необхідність навіть для відеозустрічей підбирати стильний образи. Надихаємося!