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Як не замерзнути в спідниці восени і взимку: корисні фішки від стиліста

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П'ятниця 12 листопада 2021 15:34
Як не замерзнути в спідниці восени і взимку: корисні фішки від стиліста Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Якщо ви пристрасна прихильниця спідниць, то напевно вас хвилює питання, як продовжити носити їх навіть холодною зимою. Бажання цілком зрозуміле, адже саме спідниця - концентрат жіночої енергії. Тому, дівчатка, надягаємо, хизуємося, але із застосуванням сезонних фішок з утеплення.

"Школа IQ стилю" поділилася в Instagram порадами, як не замерзнути в спідниці в холодну пору року.

Як би красиво не виглядали картинки, де легка спідниця/плаття поєднуються зі светром, але за фактом такий образ вам точно не додасть рум'янцю по дорозі на роботу в грудні.

Як носити спідниці восени і взимку:

  • Вибирайте більш щільні матеріали, наприклад, крутий для холодів варіант - шкіра, еко-шкіра. А лідери по теплоті - вовняні тканини.
  • Думаючи про довжину, будьте реалістками - замість міні краще міді. Воно актуально і без шкоди жіночності.

Як не замерзнути в спідниці восени і взимку: корисні фішки від стиліста

  • За силуетом контролюйте ступінь облягання, вибирайте фасони, при яких між тілом і спідницею залишається повітря. У тісних фасонах завжди холодніше.

Як не замерзнути в спідниці восени і взимку: корисні фішки від стиліста

  • Ну і "володарка" зимових образів - пані багатошаровість. З нею відкривається море можливостей для створення теплих, але карколомних луків. Поєднання взуття та колготок; чоботи, що йдуть під поділ спідниці; правильна комбінація верхнього одягу з внутрішніми шарами, для довгих прогулянок - правильна термобілизна.

Як не замерзнути в спідниці восени і взимку: корисні фішки від стилістаІлюстративне фото (pexels.com)

Раніше модний експерт поділилася підказками, як вибрати і стильно носити светр.

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