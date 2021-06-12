Запомни назубок: топ-9 золотых правил идеального онлайн-шоппинга от стилиста

Одни женщины обожают походы по магазинам, примерки вещей и возможность покрасоваться в обновках. Другие предпочитают совершать покупки через интернет, сидя на любимом диванчике с чашечкой кофе.
В Интернете легко и быстро можно подобрать вещи для женщин разных комплекций и с любым бюджетом, стоит только научиться правильно это делать – уверяет в Instagram стилист Вика Барва.
Сложно сказать однозначно какой шоппинг лучше: онлайн или оффлайн. Все индивидуально.
⠀
Большинство, наверное, чаще покупают вещи в оффлайн-магазинах. Так привычно и просто. Сразу на месте товар можно рассмотреть, потрогать, понюхать, заметить дефекты, примерить, оплатить и забрать.
⠀
В последнее время онлайн-шопинг все больше вытесняет традиционные походы по магазинам. Оно и не удивительно, ведь этот способ становится все более удобным.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Смотрите, сколько преимуществ у онлайн-покупок:
При всех плюсах, существуют две основные проблемы покупок в интернете: товар не соответствует ожиданиям и можно нарваться на аферистов.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Чтобы избежать таких неприятностей:
Напомним, что ранее стилист Ольга Чистова рассказала, с чем сочетать самые модне сумки лета 2021.