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Запредельно красивая: 58-летняя Деми Мур покорила сеть молодым внешним видом

Автор: Lite

Деми Мур снялась в новом образе для глянцевого журнала Vogue Italia. Напомним, над последним номером работал креативный директор Dior Men’s и Fendi Ким Джонс, с которым актриса давно дружит. Мур участвовала в последнем показе дома, наделав в сети много шума.

Для глянца она продемонстрировала еще один безупречный образ в деловом стиле.

Деми позирует в черно-белом образе. Широкие классические брюки стилисты соединили с рубашкой на пару размеров больше и дополнили галстуком и ботинками на грубой подошве. На другом фото актриса также накинула укороченный жакет-фрак.

Деми Мур в новой съемке (фото: instagram.com/demimoore)

На фото Деми предстала с минимальным макияжем и длинными распущенными волосами. Гладкая кожа актрисы и свежий внешний вид в который раз покорили фанатов, которые уверены что Мур нашла эликсир молодости.

"Потрясающая, внутри и снаружи!", "Восхитительная Деми", "Удивительная", "Ты выглядишь великолепно", "Ты всегда была такой потрясающе красивой", "Дива", "Очень красивые волосы, очень красивое лицо, все красивое", "Запредельно красива. Мне всегда нравился твой стиль", - не могут налюбоваться фолловеры звезды.

Ранее Деми Мур демонстрировала стильный весенний лук.

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