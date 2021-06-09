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Засунуть на дальнюю полку: стилист показала, какой пиджак и платье уже не тренде

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Среда 09 июня 2021 18:03
Засунуть на дальнюю полку: стилист показала, какой пиджак и платье уже не тренде Как оставаться стильной этим летом (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Когда смотришь по сторонам, кажется, что в тренде - самая разнообразная одежда. Но на самом деле многие вещи в нашем шкафу пора "перетрусить": выбросить или отложить на дальнюю полку.

Стилист Татьяна Волкова в своем Instagram показала, как отличить, какой пиджак, брюки и платье можно пока оставить, а от какой одежды пора избавиться.

Когда вы решаете, актуальная ли какая-то вещь в вашем гардеробе или нет, стоит смотреть не на материал, из которого вещь пошита, а на крой.

  • Потому что не бывает неактуальных или неактуальных материалов. Актуальной или неактуальной вещь делает только крой. И ничего больше. ⁣⁣
  • Наличие / отсутствие декора тоже важно, но влияет оно уже не столько на актуальность сколько на комбинаторику с другими вещами в гардеробе. Базовые вещи без активного декора сочетаются с другими проще. Сложные, активно декларированные - сложнее. ⁣⁣⠀
  • ⁣⁣Важно! Вещи из "необычных" материалов актуального кроя делают образ интереснее, так как помогают играть на разнице фактур.⁣⁣⠀

Брюки. Выбирайте актуальных крой.

Засунуть на дальнюю полку: стилист показала, какой пиджак и платье уже не тренде

Блуза. Выбирайте модели оверсайз.

Как выбрать купальник на маленькую грудь, чтобы выглядеть идеально: лучшие вариантыЗасунуть на дальнюю полку: стилист показала, какой пиджак и платье уже не тренде

Кожаное платье. Откажитесь от обтягивающих моделей.

Засунуть на дальнюю полку: стилист показала, какой пиджак и платье уже не тренде

Пиджак. Чем больше - тем моднее.

Засунуть на дальнюю полку: стилист показала, какой пиджак и платье уже не тренде

Засунуть на дальнюю полку: стилист показала, какой пиджак и платье уже не тренде

При разборе гардероба обратите внимание на крой (фото: instagram.com/tatvolkova)

Раньше стилист показала топ лучших образов для офиса.

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