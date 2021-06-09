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Засунути на дальню полицю: стиліст показала, який піджак і плаття вже не тренді

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Середа 09 червня 2021 18:03
Засунути на дальню полицю: стиліст показала, який піджак і плаття вже не тренді Як залишатися стильною влітку (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Коли дивишся по сторонах, здається, що в тренді - найрізноманітніша одяг. Але насправді багато речей в нашій шафі пора викинути або відкласти на дальню полицю.

Стиліст Тетяна Волкова у своєму Instagram показала, як відрізнити, який піджак, штани і плаття можна поки залишити, а від якого одягу пора позбутися.

Коли ви вирішуєте, чи актуальна якась річ у вашому гардеробі чи ні, варто дивитися не на матеріал, з якого річ пошита, а на крій.

  • Тому що не буває неактуальних або неактуальних матеріалів. Актуальною або неактуальною річ робить тільки крій. І нічого більше.⁣⁣
  • Наявність / відсутність декору теж важливо, але впливає воно вже не стільки на актуальність скільки на комбінаторику з іншими речами в гардеробі. Базові речі без активного декору поєднуються з іншими. Складні, активно декларовані - складніше. ⁣⁣⠀
  • ⁣ ⁣Важливо! Речі з "незвичайних" матеріалів актуального крою роблять образ цікавішим, бо допомагають грати на різниці фактур.⁣⁣⠀

Брюки. Вибирайте актуальних крій.

Засунути на дальню полицю: стиліст показала, який піджак і плаття вже не тренді

Блуза. Вибирайте моделі оверсайз.

Як вибрати купальник на маленькі груди, щоб виглядати ідеально: кращі варіантиЗасунути на дальню полицю: стиліст показала, який піджак і плаття вже не тренді

Шкіряне плаття. Відмовтеся від обтягуючих моделей.

Засунути на дальню полицю: стиліст показала, який піджак і плаття вже не тренді

Піджак. Чим більший - тим модніший.

Засунути на дальню полицю: стиліст показала, який піджак і плаття вже не тренді

Засунути на дальню полицю: стиліст показала, який піджак і плаття вже не тренді

При розборі гардероба зверніть увагу на крій (фото: instagram.com/tatvolkova)

Раніше стиліст показала топ кращих образів для офісу.

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