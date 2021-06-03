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Для здорового сияния: косметолог рассказала об уходе, который стоит ноль гривен

Автор: Татьяна Турчаникова

Качественный косметический уход - это не только дорогостоящие кремы и процедуры, а и простые действия, которые можно выполнять регулярно для сияния кожи. И они - совершенно бесплатные.

Об этом рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти на своей странице в Instagram.

Если бы я писала книгу под условным названием "100 уроков красоты и здоровья кожи", я бы обязательно включила пункты, которые совершенно не требуют финансовых вложений.

Тем не менее, они так же полезны и при регулярном их применении, состояние кожи улучшается.

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Качественный уход бывает бесплатным (фото: pexels.com)

Список бесплатных бьюти-хаков

  • Чаще менять в ванной полотенца или вытирать лицо одноразовыми салфетками;
  • Пить достаточное количество воды (если вы склонны к отекам, употребляйте меньше / или совсем откажитесь от жидкости в вечернее время);
  • Ложиться спать до 23.00;
  • Вечером использовать на телефоне режим night shift;
  • Сделать гимнастику для лица и шеи;
  • По возможности, носить закрытую одежду, чтобы не обгореть;
  • Помедитировать. Этим мы даем мозгу отдохнуть, отпускаем негативные мысли и минимизируем количество стресса, который влияет на состояние кожи;
  • Подкорректировать рацион и тип питания, который косвенно влияет на кожу;
  • Поблагодарить себя.

Напомним, каким должен быть уход за кожей губ, чтобы они были ухоженными и пухлыми.

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