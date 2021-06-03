RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Для здорового сяйва: косметолог розповіла про догляд, який коштує нуль гривень

Автор: Тетяна Турчанікова

Якісний косметичний догляд - це не тільки дорогі креми і процедури, а й прості дії, які можна виконувати регулярно для сяйва шкіри. І вони - абсолютно безкоштовні.

Про це розповіла біохакер Хаді Пьюрбьюті на своїй сторінці в Instagram.

Якби я писала книгу під умовною назвою "100 уроків краси і здоров'я шкіри", я б обов'язково включила пункти, які абсолютно не вимагають фінансових вкладень.

Проте, вони так само корисні і при регулярному їх застосуванні, стан шкіри поліпшується.

Три чітких "ні": косметолог назвала засоби, якими не можна користуватися вагітним

Якісний догляд буває безкоштовним (фото: pexels.com)

Список безкоштовних б'юті-хаків

  • Частіше міняти у ванній рушники або витирати обличчя одноразовими серветками;
  • Пити достатню кількість води (якщо ви схильні до набряків, вживайте менше / або зовсім відмовтеся від рідини у вечірній час);
  • Лягати спати до 23.00;
  • Увечері використовувати на телефоні режим night shift;
  • Зробити гімнастику для обличчя та шиї;
  • По можливості, носити закритий одяг, щоб не обгоріти;
  • Помедитувати. Цим ми даємо мозку відпочити, відпускаємо негативні думки і мінімізуємо кількість стресу, який впливає на стан шкіри;
  • Підкоригувати раціон і тип харчування, який побічно впливає на шкіру;
  • Подякувати собі.

Нагадаємо, яким повинен бути догляд за шкірою губ, щоб вони були доглянутими і пухкими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України косметологкосметика